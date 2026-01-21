Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

"Các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Đừng nản lòng Việt Nam", tài khoản KiWi đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (Saudi Arabia) tối 20/1 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam có trận đấu dưới cơ hoàn toàn so với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Dù được đánh giá cao hơn U23 Trung Quốc, nhưng diễn biến trận đấu cho thấy một thực tế khác hẳn khi U23 Việt Nam hầu như phải lùi sâu phòng ngự trong suốt hiệp 1 và gặp khó khăn trong việc triển khai các phương án tấn công. Phút 33, U23 Việt Nam nhận tổn thất lớn khi trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương nặng phải rời sân và nhập viện ngay sau đó.

Dù vậy không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, khi bóng vừa lăn chỉ được 3 phút thì U23 Việt Nam phải nhận bàn thua. Từ quả phạt góc, Peng Xiao đánh đầu tung lưới thủ thành Trung Kiên khi thủ môn này lưỡng lự trong việc lao ra phá bóng.

Khi các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau bàn thua sớm thì họ phải nhận thêm bàn thua thứ 2 chỉ 4 phút sau đó. Xiang Yuwang đã có tình huống xử lý tốt ở đầu vòng cấm địa trước khi xoay người dứt điểm bằng chân trái rất căng khiến thủ thành Trung Kiên dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Để thua nhanh chóng hai bàn, các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra nôn nóng dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Dù vậy hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự vững chắc từ đầu giải đến giờ, khi lần lượt hoá giải các đường lên bóng của "Rồng vàng".

Phút 75, U23 Việt Nam tiếp tục nhận thêm "gáo nước lạnh" khi lưới của thủ thành Trung Kiên tiếp tục rung lên. Dường như nóng mặt với bàn thua, hậu vệ Lý Đức đã có tình huống đánh nguội với cầu thủ U23 Trung Quốc và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Đáng chú ý, ngay sau đó công nghệ VAR đã vào cuộc và xác định có lỗi dùng tay chơi bóng của cầu thủ U23 Trung Quốc nên bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên việc chơi thiếu người khiến U23 Việt Nam không những không tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số mà còn bị thủng lưới lần thứ 3 ở phút bù giờ 90+7, với pha lập công dễ dàng của Wang Yudong trong vòng cấm.

Chung cuộc U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc và không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu năm 2018, chấp nhận phải đá tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc đồng thời chứng kiến U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chung kết giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam nhận thất bại đậm trước U23 Trung Quốc khi trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương cũng như hậu vệ Lý Đức phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: AFC).

Nhiều CĐV châu Á đã lên tiếng bình luận trận thua của U23 Việt Nam, khi đại đa số cho rằng đây là trận đấu mà U23 Trung Quốc chơi tốt hơn hẳn đoàn quân của HLV Kim Sang Sik và giành chiến thắng rất xứng đáng.

"Một đêm khá tệ của U23 Việt Nam. Dù sao vào bán kết đã là một thành tích cần được ghi nhận. Mục tiêu bây giờ là tranh hạng ba với Hàn Quốc", tài khoản Ferry Irwan Syahputra đến từ Indonesia bày tỏ.

"Không có gì phải buồn cả. Nhiều đội chỉ mong được vào bán kết để thua trận mà không được đấy thôi", tài khoản Alexa đến từ Thái Lan bình luận.

"Các cầu thủ Việt Nam trông khá mệt mỏi ở trận bán kết. Họ cũng đã cố gắng hết sức. Hàn Quốc thua Nhật Bản thì Việt Nam để thua Trung Quốc cũng là điều bình thường", tài khoản Park Ji Sung đến từ Hàn Quốc nhấn mạnh.

"U23 Việt Nam không kiểm soát được cơn khát bàn thắng khi họ bị thủng lưới trước. Họ đã mất tập trung và tức giận. Trận đấu này họ không bình tĩnh được nên họ đã phạm rất nhiều sai lầm. Cố lên nhé các chiến binh sao vàng. Tôi yêu các bạn", tài khoản Makoto đến từ Nhật Bản lên tiếng động viên đội tuyển U23 Việt Nam.

"Khi các bạn đã cố gắng hết sức, không có điều gì phải nuối tiếc", tài khoản Omar Adullaman đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Thật lòng mà nói, Trung Quốc chơi tốt hơn và U23 Việt Nam còn phải học hỏi rất nhiều. Dù sao, ít nhất chúng ta cũng đạt được mục tiêu của mình là vượt qua giai đoạn vòng bảng và vào đến tận bán kết.

Quan điểm là chúng ta học được gì và tiến bộ như thế nào. Hy vọng cầu thủ trẻ Việt Nam có thể chịu thua và bước lên. Chúc mừng Trung Quốc", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.