Công an Tây Ninh kéo giảm hơn 30% tội phạm trật tự xã hội trong năm 2025

Sáng 28/1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác Cảnh sát điều tra, truy nã, truy tìm năm 2026. Hội nghị do Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì.

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng Cảnh sát điều tra đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Như Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Yến Trinh).

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 1.208 vụ, giảm 524 vụ (giảm 30,25%) so với năm 2024. Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 1.035 vụ, đạt tỷ lệ 85,67%. Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 3.131 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 93,6%.

Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy được điều tra làm rõ. Công tác nghiệp vụ cơ bản được triển khai đồng bộ; bộ máy tổ chức sau sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Bước sang năm 2026, Công an tỉnh Tây Ninh xác định chuyển mạnh tư duy từ “xử lý” sang “phòng ngừa”, kiên quyết trấn áp, không dung thứ với tội phạm. Trọng tâm là rút ngắn thời gian điều tra án hình sự; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm; tập trung triệt phá các đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng, nhất là “tín dụng đen” và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Như Hà yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra chủ động dự báo, nhận diện tội phạm theo từng địa bàn; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và điều tra, xử lý vụ án đúng pháp luật; tăng cường truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ điều tra viên có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.