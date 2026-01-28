Những trường hợp nào biển số dính bùn đất nhưng không bị xử phạt?

Trường hợp nào biển số xe dính bùn không bị phạt?

Theo Cục CSGT, nếu ô tô đang di chuyển trên đường mà bị bùn đất dính, bắn vào biển số xe, biển số bị che lấp..., lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không xử lý mà chỉ nhắc nhở, bởi đây là tình huống bất khả kháng.

"Trong tình huống này, người lái xe không thể biết trước được tình huống để phòng tránh, vì thế không nằm trong nhóm bị xử lý", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo Cục CSGT, trong trường hợp tài xế điều khiển ô tô đi trên đường, nhưng biển số bị bùn đất che lấp trong thời gian dài. Trước đó khi dừng, nghỉ, tài xế có thời gian để xử lý vết bẩn ở biển số xe nhưng không làm, khiến biển số bị che lấp khi di chuyển trên đường, thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Hình ảnh chiếc ô tô do tài xế N.V.H. (trú tại Hà Nội) điều khiển bị bùn đất che khuất biển kiểm soát phía sau (Ảnh: Công an cung cấp).

"Trong trường hợp này, tài xế sẽ bị xử lý về lỗi gắn biển số không rõ chữ, số, hoặc gọi tắt là biển số bị mờ, bởi khi tài xế đã về nhà, có thời gian xem xét phương tiện của mình mà không xử lý việc biển số bị che khuất như vậy, thì chắc chắn đã vi phạm, đây là cố tình chứ không phải bất khả kháng", vị đại diện Cục CSGT lý giải.

Nhà chức trách nêu dẫn chứng, có những tài xế ô tô rất ý thức, khi dừng, nghỉ, tài xế hoặc phụ xe nếu phát hiện biển số bị che mờ đều lau hoặc xử lý vết bẩn ở biển số xe phía trước, phía sau, hay chữ số biển kiểm soát được in trên thùng xe...

Biển số phía trước rõ, biển sau bị bùn che lấp có bị phạt không?

Một tình huống khác mà nhiều người quan tâm khi biển số xe phía trước vẫn rõ chữ số, nhưng biển số phía sau xe lại bị bùn che lấp, tình huống này CSGT có xử phạt hay không?

Theo Cục CSGT, quy định hiện hành nêu rõ, biển số xe là tất cả các biển số được gắn trên phương tiện. Chính vì vậy, với trường hợp một trong hai biển số phía sau hoặc phía trước xe bị che lấp, chủ phương tiện vẫn sẽ bị xử lý theo quy định.

Nhiều tài xế ô tô luôn ý thức lau hoặc xử lý vết bẩn ở biển số xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào thực tiễn và các quy định của pháp luật để xác định có xử lý vi phạm hay không.

"Ví dụ trong tình huống bất khả kháng, tài xế phải di chuyển trong đoạn đường bùn lầy, đất bùn bị bắn, che khuất biển số, tài xế xuống xe trình bày với lực lượng chức năng rõ ràng đúng, hợp lý hợp tình thì chắc chắn sẽ không bị xử lý mà chỉ bị CSGT nhắc nhở", vị đại diện Cục CSGT phân tích.

Ô tô đang đi trên cao tốc bị bùn bắn che biển có bị xử lý không?

Đại diện Cục CSGT cho biết, có nhiều người thắc mắc trong quá trình di chuyển trên cao tốc trong thời tiết mưa, đường bẩn, biển số bị bùn che lấp, tài xế không thể dừng xe ngay trên cao tốc để xử lý vết bùn đất. Vậy trong trường hợp này họ có bị CSGT xử lý hay không?

"Trong trường hợp này chắc chắn sẽ không bị lực lượng chức năng xử lý hay xử phạt, kể cả tài xế vừa di chuyển trong thời gian dài, quãng đường xa. Nhưng khi bị CSGT kiểm tra, tài xế có giải thích rõ ràng, hợp lý thì lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở và yêu cầu lái xe khắc phục lau, làm sạch biển số xe", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cảnh sát cho biết, trong quá trình di chuyển trên cao tốc trong thời tiết mưa, đường bẩn, biển số bị bùn che lấp, tài xế sẽ không bị xử lý (Ảnh minh họa: Internet).

Ngoài ra, trong Luật Xử lý vi phạm hành chính nêu rõ, người vi phạm có quyền chứng minh hành vi đó là hành vi thực hiện trong trường hợp bất khả kháng, không phải do ý muốn chủ quan của họ, người dân có thể cung cấp hình ảnh, video từ camera hành trình để chứng minh.

"Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng sẽ phải xác minh, truy xuất hình ảnh của lái xe, sau đó mới có căn cứ để xử lý", vị đại diện Cục CSGT nêu.

Nhà chức trách cũng lấy ví dụ, như trường hợp của một tài xế ô tô vừa bị xử phạt 23 triệu đồng vì bùn che lấp biển số. Sau khi lấy lời kể của tài xế, CSGT phải truy xét hình ảnh phương tiện vi phạm trên hệ thống camera, qua đó xác định tài xế để biển số bị che lấp trong thời gian 4 ngày.

"Với tài xế ô tô vừa bị xử phạt, CSGT đã lấy lời kể của anh này khi tài xế đi qua những chốt nào, điểm nào, sau đó CSGT phải trích xuất camera và xác định rõ hành vi, quãng đường di chuyển. Sau đó mới có căn cứ để xử lý, chứ không phải biển số vừa mới bị che lấp mà đã bị che lấp cách đó 4 ngày, nhưng tài xế không chịu xử lý", vị đại diện Cục CSGT nêu dẫn chứng.