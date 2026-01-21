Vì sao Lý Đức nhận thẻ đỏ và bàn thắng của U23 Trung Quốc bị từ chối?

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Trong pha bóng này, từ pha treo bóng bổng của cầu thủ U23 Trung Quốc, bóng dội vào người cầu thủ Peng Xiao rồi bay vào lưới U23 Việt Nam.

Bàn thắng ở phút 75 của U23 Trung Quốc bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị (Ảnh: AFC).

Ban đầu, trọng tài Alexander George King (người Australia) công nhận bàn thắng của U23 Trung Quốc. Cùng lúc đó, ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Lý Đức.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông Alexander George King từ chối bàn thắng của U23 Trung Quốc, vì sau khi bóng dội vào người Peng Xiao, một cầu thủ U23 Trung Quốc đã ở vào vị trí việt vị.

Cho dù cầu thủ này không chạm vào bóng, nhưng anh vẫn đứng ngay trước mặt, gây khó khăn cho thủ môn Trần Trung Kiên trong việc ngăn chặn pha bóng này.

Lý Đức (3) nhận thẻ đỏ ở phút 75 vì lỗi đánh nguội đối phương (Ảnh: AFC).

Cầu thủ nói trên của U23 Trung Quốc vẫn bị tính là tham gia vào pha bóng, nên bàn thắng của U23 Trung Quốc không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù vậy, tấm thẻ đỏ của Lý Đức vẫn được trọng tài Alexander George King giữ nguyên, do lỗi của Lý Đức là lỗi đánh nguội cầu thủ U23 Trung Quốc, ngay sau pha bóng Peng Xiao đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam.

Đây là lỗi hành vi mang tính thô bạo, nên trọng tài Alexander George King rút thẳng thẻ đỏ dành cho Lý Đức. Lỗi này cũng không liên quan gì đến pha bóng việt vị của cầu thủ U23 Trung Quốc ở phút 75, nên Lý Đức không được xóa thẻ sau khi trọng tài từ chối bàn thắng của đội bóng thuộc quốc gia tỷ dân.