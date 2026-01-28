Lùi thời hạn hoàn thành nút giao An Phú ở TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú.

Cụ thể, thời gian thực hiện dự án trước đây là từ năm 2021 đến 2025, nay được điều chỉnh thành từ năm 2021 đến quý II/2026. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định cũ (ban hành ngày 28/3/2022) của UBND TPHCM.

Nhánh cầu vượt vừa thông xe tại nút giao An Phú (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hiện nay, nhiều hạng mục tại nút giao An Phú đã được đưa vào khai thác như hầm chui HC1-01 qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống; nhánh cầu vượt N2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với đường Mai Chí Thọ (hướng về xa lộ Hà Nội).

Ban Giao thông TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hầm chui HC1-02 vào cuối tháng 1. Đây là đoạn hầm chui quan trọng nhất của nút giao An Phú, giúp phương tiện di chuyển trực thông từ đường Mai Chí Thọ vào cao tốc TPHCM - Long Thành và ngược lại.

Trong năm nay, chủ đầu tư đặt mục tiêu thông xe các nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 trước ngày 30/6, qua đó hoàn thành nút giao kẹt xe nhất cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc và có vai trò chiến lược khi kết nối nội đô TPHCM với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành.

Vào tháng 8/2025, Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu cầu đưa nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, mục tiêu này không đạt được.