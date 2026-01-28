Sân bay Tân Sơn Nhất chú trọng đặc biệt người về từ vùng dịch virus Nipah

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 28/1, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, đơn vị đã nắm được báo cáo của Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM) về tình hình lây lan virus Nipah tại Ấn Độ.

Nhà chức trách hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đang tiếp tục theo dõi và sẵn sàng phối hợp với Sở Y tế TPHCM khi có yêu cầu cụ thể về quy trình kiểm soát dịch bệnh.

Thông tin thêm với phóng viên, đại diện bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, việc kiểm dịch y tế tại cửa ngõ hàng không vẫn được duy trì theo quy trình bình thường, chưa có thay đổi về luồng tuyến hay cách thức phục vụ, đón tiếp hành khách.

Thiết bị kiểm dịch y tế thường quy tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: VE).

Xác định nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Nipah vào Việt Nam chủ yếu qua đường hàng không, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đã chủ động xây dựng và sẵn sàng triển khai kế hoạch đáp ứng phù hợp; bao gồm phối hợp với các đơn vị liên quan tại cửa khẩu để xử lý tình huống nếu phát hiện ca bệnh xâm nhập.

"Hiện, chúng tôi chú trọng đặc biệt hơn với các chuyến bay từ vùng dịch về, đồng thời liên hệ chặt chẽ với các hãng hàng không. Ví dụ, trên chuyến bay có yếu tố nguy cơ dịch bệnh mà hãng hàng không biết trước thì thông báo lại với bộ phận kiểm dịch", vị này chia sẻ.

Bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế cũng đang ban hành văn bản để các lực lượng tại cửa khẩu sân bay nắm bắt được thông tin về dịch bệnh và nguy cơ, cách thức lây truyền để phòng tránh.

Theo báo cáo của bộ phận kiểm dịch y tế sân bay Tân Sơn Nhất, hiện chưa có bằng chứng cho thấy dịch virus Nipah đang lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, nhà chức trách cần giám sát chặt chẽ do đặc tính bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao.

Thời gian qua, một số ca bệnh do virus Nipah được ghi nhận tại bang West Bengal (Ấn Độ). Sở Y tế TPHCM đã triển khai tăng cường giám sát y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin chính thống, nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời không nên lo lắng quá mức, tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.