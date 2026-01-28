Ảnh chụp Tổng thống Trump và Tổng thống Putin được treo tại Nhà Trắng

Bức ảnh được chụp bên trong Nhà Trắng (Ảnh: Elizabeth Landers).

Phóng viên Nhà Trắng của PBS, Elizabeth Landers, cho biết bức ảnh được treo tại khu tiền sảnh nối Cánh Tây với khu nhà ở. Bức ảnh được đặt trên một bức ảnh khác, trong đó có ông Trump và một trong các cháu gái của ông.

Bà Landers cho biết bà nhận thấy những thay đổi trong cách trưng bày trên bức tường mà trước đó chưa từng thấy. Bà lưu ý rằng bức ảnh trước đây chưa từng được treo tại vị trí này và nay đã trở thành một phần trong không gian nội thất.

“Cũng có một điều tôi nhận thấy ở khu tiền sảnh nối Cánh Tây với khu nhà ở mà trước đây tôi chưa từng thấy: Một bức ảnh đóng khung của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh mùa hè của họ ở Alaska”, bà Landers viết.

Nhà báo cho rằng động thái này là một phần trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao cá nhân của ông.

Về mặt hình ảnh, bức ảnh này dường như trùng với bức ảnh mà ông Trump đã giơ lên trong một cuộc họp báo vào ngày 22/8/2025. Khi đó, ông Trump nói rằng bức ảnh này do ông Putin gửi cho ông.

Ngày 15/8/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại một căn cứ quân sự ở Alaska. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi Tổng thống Mỹ trở lại nắm quyền.

Các cuộc đàm phán kéo dài hơn 3 giờ và bao gồm nhiều hình thức: gặp riêng một đối một trên chiếc limousine của lãnh đạo Mỹ trên đường tới địa điểm chính, và gặp theo nhóm nhỏ theo mô hình “3 với 3”.

Phái đoàn Nga gồm trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trong khi phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff.

Trong tuyên bố với báo chí sau các cuộc đàm phán, ông Putin cho biết việc giải quyết xung đột tại Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi mở ra một chương mới trong quan hệ song phương và quay trở lại hợp tác, đồng thời mời ông Trump tới Moscow.

Cuối tuần qua, các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Abu Dhabi để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.