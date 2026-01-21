Hiểu Minh chấn thương nặng, phải nhập viện ở trận gặp U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Phút 30 trong trận đấu bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, trung vệ Hiểu Minh đã có tình huống truy cản Xiang Yuwang của U23 Trung Quốc. Pha tranh chấp ấy đã khiến trung vệ của U23 Việt Nam dính chấn thương khá nặng.

Hiểu Minh được đưa rời sân trên cáng (Ảnh chụp màn hình).

Theo ghi nhận ban đầu, Hiểu Minh đã ôm đầu gối phải, la lên với gương mặt đau đớn. Ngay lập tức, các bác sĩ vào sân chăm sóc cho cầu thủ sinh năm 2004. Dù vậy, anh không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương nặng.

Hiểu Minh đã rời sân trên cáng. Sau đó, anh được đưa lên xe cứu thương để chuyển tới bệnh viện.

Ánh mắt của HLV Kim Sang Sik khi Hiểu Minh chấn thương (Ảnh chụp màn hình).

Ống kính máy quay đã ghi lại ánh mắt thất thần của HLV Kim Sang Sik sau khi Hiểu Minh chấn thương. Trong bối cảnh ấy, ông thầy người Hàn Quốc đã tung Đức Anh vào sân thay thế Hiểu Minh.

Đây là tổn thất rất lớn với U23 Việt Nam. Bằng chứng là việc sau khi trung vệ khoác áo PVF-CAND rời sân, U23 Việt Nam đánh mất thế trận.

Kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc. Chúng ta sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.

Dự kiến, trong ngày mai, Hiểu Minh sẽ được kiểm tra chi tiết để biết được tình trạng chấn thương của mình.