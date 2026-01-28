Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đã lên một cấp độ mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tăng cường áp lực ở Pokrovsk

Kyiv Independent đưa tin, lực lượng Moscow đã tăng cường áp lực đối với Pokrovsk, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine báo cáo vào ngày 27/1.

Quân đội Nga (RFAF) tập trung nỗ lực chính vào việc chiếm giữ làng Grishino, phía tây bắc Pokrovsk, đơn vị này cho biết. Họ nói thêm rằng RFAF đã tận dụng điều kiện thời tiết và triển khai xe cộ, nhân lực tại một khu công nghiệp nằm về phía tây bắc thành phố để cố gắng tiến vào khu định cư thông qua một số tuyến đường.

Quân đội Nga cũng tăng cường áp lực ở vùng ngoại ô phía bắc Mirnograd, nơi đang diễn ra giao tranh bằng vũ khí nhỏ trong trung tâm thành phố, quân đội Ukraine (AFU) cho biết. Các đơn vị Kiev đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của đối phương dọc theo tuyến phía đông Mirnograd, Krasnyi Lyman và Rodinske.

Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động của UAV và không quân Nga trên khu vực trách nhiệm của mình, bao gồm việc sử dụng rộng rãi hơn UAV, bao gồm cả những loại có khả năng vươn tới hơn 20km vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Hoạt động không quân chiến thuật của Nga cũng tăng cường, với gần 360 quả bom được thả xuống khu vực Pokrovsk trong tuần qua, tăng 20% ​​so với tuần trước.

Nga đánh phủ đầu ở Odessa, ngăn Ukraine hành động với Crimea

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành tập kích quy mô lớn vào Kharkov và Odessa. Đối với Kharkov, các cuộc tấn công được thực hiện để trả đũa vụ pháo kích Belgorod. Trong khi tại Odessa, rất có thể đó là một đòn đánh phủ đầu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào Crimea và miền Nam của Nga.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga báo cáo hôm 27/1, cho biết lực lượng Moscow đã hoàn thành các trận chiến tại Kupyansk-Uzlovoy và làng Novoyakovlevka.

Tại tỉnh Zaporizhia, RFAF đang bao vây Orekhov. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã giành được thêm một ngôi làng nữa chỉ cách Orekhov vài km về phía đông.

Quân đội Nga siết chặt gọng kìm trên mặt trận Zaporizhia, áp sát thành phố Orekhov từ cả 2 phía đông - tây (Ảnh: MIlitary Summary).

Trong khi đó, lực lượng Moscow cũng đang tiến về phía đông Sloviansk. Sau khi Seversk (Siversk) thất thủ, họ đã có thể thâm nhập vào các cánh đồng xung quanh và giành được lãnh thổ. Các cuộc tấn công ngày càng tập trung gần tuyến đường M03.

Các nguồn tin ủng hộ Kiev báo cáo hoạt động gia tăng của UAV trinh sát ở phía Tây và Bắc Ukraine. Điều này có thể cho thấy việc Nga thu thập thông tin tình báo trước một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Quân đội Nga đang dồn lực thiết lập vùng đệm an ninh biên giới tại tỉnh Kharkov (Ảnh: MIlitary Summary).

Cuộc tấn công tổng lực vào Liman chính thức bắt đầu

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công tổng lực vào Liman (Lyman). Ngược lại, phía Ukraine đang rút lui khỏi thành phố và chạy qua sông Seversky Donets.

Cụ thể, lực lượng Moscow đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào Liman. Việc đột phá vào trung tâm thành phố đang diễn ra trên một mặt trận rộng lớn, cho thấy tuyến phòng thủ tiền tuyến của Ukraine nhanh chóng sụp đổ.

Theo một số nguồn tin, lính xung kích Nga giành được khu vực xung quanh trang trại "Elena" và tiến sâu khoảng 1km dọc theo đường Heroyiv Desantnikov. Đây là khu dân cư tư nhân, vì vậy cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng là điều dễ hiểu.

Một cuộc tấn công song song đang diễn ra tại các khu dân cư tư nhân dọc theo đường Slobozhanska và Nezavisimosti. Lực lượng Kiev bắt đầu rút lui.

Tuy nhiên, tại các quận phía đông nam, AFU đang kháng cự mạnh nhất. Các "căn cứ" chính của họ là những khu vực xung quanh tòa nhà hành chính thành phố, bến xe buýt và bệnh viện đường sắt, cùng với các tòa nhà chung cư liền kề và các công trình công cộng khác.

Đây là những khu vực có chỗ ẩn nấp và không có nguy cơ bị cô lập. Tuy nhiên, xét đến tính chất không đồng đều trên hệ thống phòng thủ của Kiev trong thành phố, có lý do để tin rằng nếu các đơn vị AFU có thể ngăn chặn hoặc trì hoãn lực lượng Moscow ở đâu đó, họ sẽ bị tấn công từ hướng khác, hoặc một điểm kháng cự vững chắc sẽ bị cô lập.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 27/1. Moscow chính thức phát động tấn công tổng lực vào thành phố, mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Việc một cuộc tấn công tổng lực bắt đầu từ nhiều hướng, và việc AFU không thể cầm chân đối phương ở những khu vực mà quân đội Nga không trực tiếp tiến vào Liman, cho thấy dấu hiệu rút lui của một số đơn vị Kiev, cụ thể là Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 53 AFU, bỏ chạy qua sông Siversky Donets. Điều này xác nhận giả thuyết gần đây của Readovka.

Tình hình có thể diễn biến cực kỳ nhanh chóng. Hệ thống phòng thủ của Liman đã bắt đầu sụp đổ, khi lực lượng Kiev còn lại trong khu vực không thể làm gì khác ngoài việc làm chậm bước tiến của RFAF. Cần lưu ý rằng Tập đoàn quân số 25 của Nga vẫn phải giải tỏa cả Liman và khu rừng xung quanh.

Ukraine phản công, giành lại Novopavlovka

Tại khu vực Novopavlovka thuộc vùng Dnipropetrovsk, quân đội Ukraine không chỉ giữ được khu định cư mà còn giành lại một số vị trí ở những khu vực khác, kênh Rybar cho hay.

Trên sườn đông, dựa trên các đoạn phim giám sát khách quan, lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát Novomykolaivka.

Ở sườn tây, AFU đã tìm cách luồn vào giữa Ivanovskoye và Novopavlovka. Trước đó, các nhóm xung kích nhỏ của Nga đã tiến về phía bắc dọc theo một chuỗi công sự trên đồi. Để ngăn chặn việc mất Novopavlovka, lực lượng Kiev đã giành lại được ít nhất một phần quyền kiểm soát những tuyến đường tiếp cận các ngọn đồi phía tây ngôi làng.

Tại trung tâm Novopavlovka, tình hình dường như không thay đổi đáng kể. Vùng ngoại ô phía nam và đông nam vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi phần phía tây bắc, cao hơn của thị trấn do Ukraine nắm giữ. Khu vực trung tâm vẫn nằm trong "vùng xám".

Tuy nhiên, mặt trận Novopavlovka hiện chưa phải là ưu tiên, vì vậy khó có thể kỳ vọng các cuộc tiến công quy mô lớn của Nga. Địa hình trong khu vực có lợi cho Ukraine, nhưng các tuyến lân cận mang lại lợi thế tấn công khả quan hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Novopavlovka ngày 27/1. Lực lượng Kiev phản công ác liệt theo các mũi tên xanh và giành lại một số vị trí (Ảnh: Rybar).

Nga tiến rất nhanh đến Sloviansk

Kênh Rybar đưa tin, về phía Sloviansk, quân đội Nga tiếp tục cuộc đột phá trên một mặt trận tương đối rộng, dựa trên những thành công đạt được sau khi giải tỏa một số khu định cư. AFU đang bị đẩy lùi trên các cao điểm phía tây Seversk và phía bắc Soledar.

Sau khi kiểm soát Zakotnoye, RFAF đánh bật lực lượng Kiev khỏi các cao điểm ở phía nam khu định cư và tiến dọc theo một trong những khe núi. Trên tuyến Zakotnoye - Reznikovka, họ cũng có những thắng lợi cục bộ trên các vành đai rừng và gần khe núi Zhitkov.

Trận chiến giành Reznikovka và Svyato-Pokrovskoe vẫn tiếp diễn. Quân đội Ukraine vẫn duy trì được đường tiếp cận đến cả 2 khu định cư thông qua các cánh đồng.

Đã xuất hiện bằng chứng về những bước tiến đáng kể của các đơn vị Moscow ở sườn phía nam, tiến đến ngoại ô Nikiforovka. Điều này gián tiếp xác nhận thông tin họ đã giải tỏa làng Pazeno (Petrovskoye), với chiến thắng được công bố từ 2 tháng trước.

Tình trạng của Bondarnoye và Khromovka mà Nga tuyên bố đã kiểm soát vẫn chưa rõ ràng. Chưa có đoạn phim xác minh khách quan nào được công bố.

Hơn nữa, đã xuất hiện bằng chứng về các bước tiến của RFAF trên đường đến Privolye, nơi được tuyên bố giải tỏa vào ngày 17/1. Nhiều khả năng sẽ có thêm thông tin mới từ đó.

Các bước tiến ở sườn phía nam không diễn ra đồng thời, và có thể ngày kiểm soát thực tế khác với những ngày được nêu trong những tuyên bố chính thức.

Điều này là do khu vực này, giống như "tuyến phòng thủ" lân cận Konstantinovka, trước đây từng là nguồn gốc của những báo cáo "phóng đại" về thành công do Nga tuyên bố, mặc dù mức độ "sai lệch" tương đối ít hơn so với tình hình tại thành phố Kupyansk "khét tiếng".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 27/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkor cũng xác nhận quân đội Nga tiếp tục tiến về Sloviansk và đang giành được chỗ đứng vững chắc ở Minkovka.

Cụ thể, trên trục Sloviansk - Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, quân đội Nga, sau khi giành được Orekhovo-Vasilyevka, đã tiến vào Minkovka.

Sau khi giải tỏa Seversk và Svyato-Pokrovskoe, RFAF đã tiến về phía tây nam và đang hoàn thành việc dọn sạch Reznikovka, để tự tin tiến về thành phố Sloviansk.

Ngoài ra, sau khi chiếm được Bondarnoye, lực lượng Moscow đang loại bỏ đối phương ở Khromovka và tiến về Nikiforovka.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine đang muộn màng thừa nhận những thành công của lực lượng Moscow: "Nga đã hoàn toàn chiếm Orekhovo-Vasilyevka và một số vị trí ở phía đông. Họ cũng đang tích cực củng cố Minkovka".

Hơn nữa, theo truyền thông ủng hộ Kiev, trích dẫn báo cáo của kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), quân đội Nga đã tiến vào 3 khu định cư khác: Privolye, Vasyukovka và Reznikovka.

Tổng diện tích tiến công của lực lượng Moscow lên đến 10km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 23/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát quanh thành phố Seversk (Ảnh: RVvoenkor).

Nga tuyên bố giành khu định cư Novoyakovlevka

Lực lượng Moscow đã giành được Novoyakovlevka ở vùng Zaporizhia, kênh Military Chronicles cho biết.

Đúng như dự đoán, các đơn vị RFAF tiếp tục hoạt động tấn công tích cực tới Novoyakovlevka, và sau đó đã giải tỏa được nơi này. Bộ Quốc phòng Nga cũng chính thức xác nhận. Hơn nữa, theo dữ liệu tác chiến, quyền kiểm soát hoàn toàn Lukyanivske đã được thiết lập lại.

Việc giành được Novoyakovlevka sẽ cho phép các đơn vị Moscow tiến về Primorskoye, Veselyanka và Rechnoye. Một bước đột phá vào Veselyanka và Rechnoye có thể sẽ được thực hiện từ cả Primorskoye và Novoyakovlevka.

Tuy nhiên, trong khu định cư thứ hai, RFAF sẽ cần phải đánh bật Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 128 và Lữ đoàn Độc lập 241 AFU khỏi Magdalinovka, những lực lượng này mới được điều động đến làng này một ngày trước đó để bảo vệ chuỗi cứ điểm dọc sông Konka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 26/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Chronicles).

CSIS công bố báo cáo về tổn thất của Nga

Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Nga đã phải chịu "tổn thất nhiều hơn bất kỳ cường quốc nào trong bất kỳ cuộc chiến nào kể từ Thế chiến II", cho rằng Moscow trả giá đắt cho những lợi ích lãnh thổ hạn chế khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài.

Báo cáo của CSIS, được công bố ngày 27/1, ước tính rằng lực lượng Nga đã chịu gần 1,2 triệu thương vong - bao gồm binh sĩ thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích - kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Báo cáo cho biết có tới 325.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục tuyên bố rằng lực lượng của ông đã giành được thế chủ động trên chiến trường, CSIS kết luận rằng những bước tiến của Nga diễn ra chậm chạp và khó khăn, ngay cả sau nhiều năm giao tranh.

Gần Pokrovsk, khu vực nóng nhất trên chiến tuyến suốt năm 2025, lực lượng Nga chỉ tiến được trung bình 70m mỗi ngày, tốc độ chậm hơn cả một số trận đánh đẫm máu nhất trong thế kỷ trước.

Nhìn chung, lực lượng Nga chỉ giành được chưa đến 1,5% lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2024, làm nổi bật điều mà báo cáo mô tả là "bản chất của cuộc chiến tiêu hao", vốn được đánh dấu bằng tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị nhưng lại thu được ít lợi ích trên chiến trường.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, cũng như áp lực ngày càng gia tăng đối với Kiev trong việc nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp việc Nga chưa thể kiểm soát khu vực Donbass.