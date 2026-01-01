Bắc Bộ sắp đón thêm đợt không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 26/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng chiều tối và đêm 30-31/1, miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới có thể gây mưa nhỏ nhiều nơi, nhiệt độ xuống thấp, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 26/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.