Phê bình chủ đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vì chậm tiến độ

Ngày 28/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo về kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo đó, sau khi làm việc với các sở, ban, ngành và Liên danh nhà đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T; Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành), ông Nguyễn Hồng Hải kết luận, công tác chuẩn bị đầu tư dự án của nhà đầu tư chậm so với kế hoạch. Chủ đầu tư thiếu sự chủ động phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Phối cảnh nút giao trên cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Văn Minh).

Từ tháng 6/2025 đến nay, nhà đầu tư mới chỉ đạt khoảng 20% khối lượng rà phá bom mìn, vật nổ, thiết kế kỹ thuật; công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thành theo kế hoạch; bộ máy tổ chức, nhân sự của nhà đầu tư chậm kiện toàn, không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy và bố trí văn phòng điều hành dự án tại khu vực Đà Lạt cũng như các văn phòng hiện trường tại các địa phương để đảm bảo tiến độ. Nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án và xác định rõ các khâu, bước công việc trọng tâm trong tháng 1.

Ông Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, UBND các xã, phường liên quan để rà soát, xác định các vị trí ưu tiên bàn giao mặt bằng, thi công công trình.

Một hộ dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Văn Minh).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (UBND tỉnh Lâm Đồng) được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao chủ trì, chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cùng các xã, phường được giao phối hợp với nhà đầu tư trong việc thực hiện bàn giao mặt bằng theo quy định, đúng tiến độ để nhà đầu tư thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cũng giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhà đầu tư đẩy nhanh các nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án được thi công đúng tiến độ.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km, có điểm đầu tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng). Dự án đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh lâm Đồng.

Cao tốc có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2025, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

Tuyến đường là một mảnh ghép của trục cao tốc nối TPHCM với Đà Lạt.