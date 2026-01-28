Những quy tắc kinh điển của thời trang: Tất thấp hay cao khi diện quần âu?

Trong thế giới thời trang ngày càng đề cao cá tính và sự phá cách, quần âu - giày da - tất là bộ ba “kinh điển”, tưởng chừng ít biến động và thậm chí có phần khô cứng. Tuy nhiên, chính sự đơn giản này lại ẩn chứa những quy tắc tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ, địa vị xã hội và mức độ hiểu biết về thời trang của người mặc.

Quần âu không chỉ là quần công sở

Quần âu từng gắn chặt với hình ảnh công sở truyền thống, nhưng ngày nay đã được biến tấu đa dạng hơn về kiểu dáng và cách mặc. Dù xu hướng có thay đổi, quần âu vẫn giữ một số nguyên tắc nền tảng.

Quần âu vừa vặn tạo nên diện mạo hoàn hảo cho người mặc (Ảnh: Getty).

Yếu tố quan trọng nhất của quần âu là độ vừa vặn. Một chiếc quần âu đẹp không được quá bó nhưng cũng không thùng thình. Phần cạp phải vừa eo, ống quần rơi thẳng, không nhăn nhúm hay xếp nếp quá nhiều ở mắt cá chân.

Theo G. Bruce Boyer, nhà phê bình thời trang kỳ cựu của Mỹ và tác giả nhiều cuốn sách về menswear (thời trang nam) cổ điển, quần âu đẹp trước hết phải “phục vụ cơ thể người mặc, chứ không phải xu hướng”.

Ông nhấn mạnh: “Một chiếc quần âu đúng chuẩn phải rơi tự nhiên từ hông xuống, tạo đường thẳng mạch lạc cho đôi chân. Nếu quần khiến người mặc trông thấp đi hoặc nặng nề hơn, đó là một thất bại”.

David Beckham và các con trai mặc ton sur ton (tông xuyệt tông) để tạo nên diện mạo thanh lịch tại sự kiện gần đây (Ảnh: IG).

Độ dài ống quần là điểm được các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Trong phong cách cổ điển, quần âu thường có độ chạm nhẹ vào giày, tạo nếp gấp tinh tế. Tuy nhiên, thời trang hiện đại cho phép ống quần ngắn hơn, miễn là có chủ ý và phù hợp với tổng thể trang phục.

Theo Alan Flusser, tác giả cuốn Dressing the Man, quần âu là “xương sống” của trang phục nam giới, và sự cẩu thả trong lựa chọn quần có thể phá vỡ toàn bộ hình ảnh, dù áo hay phụ kiện có đắt tiền đến đâu.

Trong những năm gần đây, quần âu ống suông, cạp cao đang quay trở lại, đặc biệt trong giới trẻ và những người theo đuổi phong cách cổ điển. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng xu hướng không thể thay thế sự phù hợp với vóc dáng cá nhân.

Giày chính là nền móng của phong thái

Nếu quần âu định hình cấu trúc, thì giày lại quyết định phong thái. Một đôi giày phù hợp có thể nâng tầm cả bộ trang phục, trong khi lựa chọn sai có thể khiến người mặc mất điểm.

Theo Tim Gunn, cố vấn thời trang nổi tiếng người Mỹ, giày là chi tiết mà người đối diện thường vô thức chú ý đầu tiên. “Bạn có thể mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng nếu đôi giày sạch sẽ, đúng kiểu và phù hợp, bạn sẽ trông tự tin và đáng tin cậy hơn”, ông chia sẻ.

Với quần âu, giày da vẫn được xem là lựa chọn chuẩn mực. Giày Oxford mang tính trang trọng cao, giày Derby linh hoạt hơn cho môi trường công sở hiện đại, trong khi giày Loafer phản ánh tinh thần thoải mái nhưng vẫn lịch sự.

Các chuyên gia quốc tế cũng cho rằng, việc kết hợp quần âu với giày thể thao không phải là điều cấm kỵ, nhưng đòi hỏi sự tiết chế. Simon Crompton, nhà sáng lập blog thời trang nam Permanent Style (Anh), nhận định: “Sneaker (giày thể thao) chỉ phù hợp với quần âu khi cả hai cùng mang tinh thần tối giản. Một chiếc quần âu may đo đẹp sẽ không phù hợp với một đôi giày thể thao quá hầm hố”.

Giày Oxford thường được chọn để diện với quần âu (Ảnh: News).

Tất là chi tiết nhỏ nhưng nói lên gu thẩm mỹ

Trong khi quần và giày thường được chú trọng, tất lại là chi tiết dễ bị xem nhẹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tất chính là nơi thể hiện rõ nhất mức độ tinh tế của người mặc.

Nhà thiết kế người Italy Giorgio Armani từng nói: “Sự thanh lịch nằm ở những chi tiết mà người khác không cố ý nhìn thấy”. Với tất, quy tắc cổ điển vẫn được nhiều chuyên gia ủng hộ. Theo đó, tất nên cùng tông hoặc tối hơn màu quần để tạo cảm giác liền mạch.

Theo Hardy Amies, nhà thiết kế từng phục vụ Hoàng gia Anh, việc để lộ da chân khi ngồi xuống là điều tối kỵ trong phong cách lịch lãm. Vì vậy, tất cổ cao qua bắp chân vẫn được xem là lựa chọn chuẩn mực trong môi trường trang trọng.

Tuy nhiên, thời trang đương đại cho phép sự sáng tạo có kiểm soát. Tất họa tiết, màu sắc nổi có thể trở thành điểm nhấn nếu được phối hợp hài hòa. “Phá cách không đồng nghĩa với tùy tiện. Một đôi tất nổi bật cần được đặt trong tổng thể có chủ ý”, nhà báo kiêm chuyên gia thời trang Simon Crompton nhấn mạnh.

Thời trang hiện đại cần linh hoạt nhưng không thể tùy tiện

Các chuyên gia quốc tế nhận định, chuẩn mực không còn mang tính áp đặt tuyệt đối, nhưng vẫn giữ vai trò định hướng trong thời trang đương đại. Thời trang hiện đại đề cao bối cảnh, từ môi trường công việc, sự kiện xã hội đến văn hóa từng quốc gia.

Cố vấn thời trang Tim Gunn nhận định: “Mặc đúng không phải là mặc giống nhau, mà là mặc phù hợp”. Trong môi trường doanh nghiệp, ngoại giao hay các sự kiện trang trọng, việc tuân thủ chuẩn quần âu - giày da - tất cổ cao vẫn là lựa chọn an toàn và thể hiện sự tôn trọng. Ngược lại, ở môi trường sáng tạo, người mặc có thể linh hoạt hơn, miễn là không phá vỡ tinh thần chung.

Trong thời trang, quy tắc không đồng nghĩa với việc bị ràng buộc. Ngược lại, đó là điều kiện để người mặc biết mình phá cách ở đâu và vì sao. Đúng như nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ Alan Flusser nói: “Phong cách cá nhân không sinh ra từ sự nổi loạn mù quáng, mà từ nền tảng vững chắc”. Quần âu, giày và tất, dù quen thuộc, vẫn là bộ khung giúp người mặc thể hiện sự chín chắn, gu thẩm mỹ và bản lĩnh cá nhân.

Giữa dòng chảy xu hướng thay đổi liên tục, những chuẩn mực này không hề lỗi thời. Chúng chỉ đang được diễn giải lại theo cách linh hoạt hơn, được điều chỉnh một cách tự do và có hiểu biết.

Ảnh: Ralphlauren/Getty