Những điểm đặc biệt, nét mới của Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2025

Chiều 28/1, báo Dân trí, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Quang Nhật cùng khách mời tham quan khu vực trưng bày các tác phẩm đạt giải (Ảnh: Hải Long).

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ - đối tượng mục tiêu của chương trình.

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 600 bài thi chất lượng; từ đó chọn lựa được 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng có tổng giá trị 255 triệu đồng.

Ba điểm nổi bật của cuộc thi năm 2025

Theo ban tổ chức cuộc thi, điểm nổi bật của cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 được thể hiện dưới 3 điểm đáng chú ý sau.

Một là, đối tượng tham gia đa dạng từ học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là sự tham gia đông đảo của lực lượng quân đội, các trường kĩ thuật trong quân đội. Đơn cử như nhóm tác giả Đinh Xuân Dương, Đỗ Minh Trí, Trần Thanh Tùng (thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4, đóng quân tại xã Triệu sơn, tỉnh Thanh Hóa); tác giả Hoàng Anh Tuấn, đạt giải Khuyến khích, thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự...

Hai là, bài dự thi năm nay được đầu tư, chỉn chu và có tính ứng dụng cao.

Ba là, các tác giả rất tâm huyết với bài dự thi. Có chiến sĩ sau khi tham dự vòng chung kết đã lái xe hơn 600km từ vùng biên giới Việt - Lào về Hà Nội để tham dự lễ trao giải. Đơn cử trường hợp Thiếu tá Nguyễn Mai Thủy, công tác tại Bệnh xá quân dân y Đoàn KTQP 4, Quân khu 4, tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.

Thiếu tá Nguyễn Mai Thủy di chuyển hơn 600km từ đơn vị công tác về Hà Nội để tham dự lễ trao giải (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ cảm xúc khi đạt giải Nhất tại lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025, tác giả Trần Văn Hân, công tác tại Sư đoàn 324, Quân khu 4, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết xuất phát từ thực tế khi làm cha mẹ, anh thấy các bậc phụ huynh quản lý con cái trong sử dụng phương tiện giao thông chưa thật sự chặt chẽ, từ đó dẫn tới nhiều vụ tai nạn thương tâm; anh Hân đã trăn trở muốn có sáng kiến đóng góp cho xã hội.

Từ đó tác giả Trần Văn Hân đã có sáng kiến mang tên "Hệ thống khóa thông minh phân quyền và xác thực độ tuổi điều khiển phương tiện".

Sức lan tỏa của cuộc thi và điều bất ngờ của hội đồng giám khảo

Chia sẻ về những sáng kiến đoạt giải, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông (Hội đồng giám khảo), chia sẻ: “Tôi bất ngờ với những sản phẩm vào vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025. Ban giám khảo có nhiều niềm vui vì thấy được sự sáng tạo rất lớn từ những bài dự thi, không chỉ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn có những ý tưởng hết sức đơn giản nhưng đem lại hữu ích rất lớn. Nếu ứng dụng vào đời sống hàng ngày sẽ có rất nhiều sản phẩm thực sự hữu ích”.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả (Ảnh: Thành Đông).

Đại tá Nhật nói cuộc thi là sự gợi mở cho các ý tưởng, đằng sau đó còn cần sự đầu tư của doanh nghiệp, diễn đàn để chắp cánh cho các ước mơ, sáng kiến mang lại hữu ích cho cuộc sống.

“Hơn 600 bài thi dự thi với tôi là rất lớn. Ở cuộc thi sắp tới, chắc chắn đòi hỏi ban tổ chức phải có “đề bài” sát thực tế hơn nữa, đi vào những vấn đề trực tiếp, giải quyết điểm nóng của trật tự an toàn giao thông, nhằm thay đổi thói quen, tư duy, hướng tới sự tích cực hơn trong quá trình tham gia giao thông”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh, thực tế đã có những sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả rất lớn.

“Cuộc thi là nơi gieo mầm cho ước mơ, ý tưởng cho những người Việt Nam có tâm huyết với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đất nước, để chúng ta bước vào kỷ nguyên hùng cường của dân tộc”, ông Nhật nói.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ về sức lan tỏa của cuộc thi năm nay (Ảnh: Hải Long).

Còn PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng giám khảo), cũng nhận thấy sức lan tỏa của cuộc thi khi có rất nhiều thành phần tham gia, nhiều ngành nghề khác nhau, từ học sinh THPT, sinh viên tới người cao tuổi…

“Các bài dự thi rất đa dạng, từ giải pháp vĩ mô đến giải pháp thực tế. Có nhiều sản phẩm được đầu tư, dành nhiều thời gian tâm huyết, trau chuốt từ ý tưởng tới sản phẩm. Có sản phẩm dùng được ngay, có sản phẩm cần phát triển hơn nữa nhưng cuộc thi đã tạo “vườn ươm ý tưởng” để cùng nhau xây dựng ý thức đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn”, ông Phúc nhận xét.

Công tác trong lĩnh vực giáo dục, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cảm thấy rất mừng vì lớp trẻ đã thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông. Chủ đề cuộc thi năm nay cũng hướng tới các bạn trẻ phần nhiều nên đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo. Việc này sẽ lan tỏa, ảnh hưởng nhiều tới các hành vi an toàn giao thông theo hướng tích cực.

“Tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, các giải pháp mang tính chất lượng hơn nữa. Sau khi được góp ý từ ban giám khảo, các ý tưởng, sản phẩm chắc chắn sẽ được cải tiến tốt hơn, trau chuốt hơn và có thể sang năm lại có tiến triển hơn nữa. Từ đó giúp chất lượng sản phẩm được nâng dần lên, sẽ càng ảnh hưởng tới xã hội tốt hơn”, ông Phúc kỳ vọng.

Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, báo Dân trí (Hội đồng giám khảo) thông tin, cuộc thi không chỉ dừng lại ở tuyên truyền chung mà còn tập trung làm rõ những vấn đề nóng đang được xã hội đặc biệt quan tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hiện nay.

“Một điểm rất đáng ghi nhận khi cuộc thi đã huy động được sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, từ học sinh, sinh viên, người lao động đến lực lượng vũ trang. Qua đó, sức mạnh tập thể được phát huy để cùng nhau đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần cải thiện thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam”, ông Bảo Trung cho hay.

Một điểm rất đáng chú ý khác, theo nhà báo Bảo Trung, là sự tham gia của nhiều tác giả, nhóm tác giả đến từ khối lực lượng quốc phòng. Đây là những bài thi có góc nhìn rất riêng, cách tiếp cận chặt chẽ, kỷ luật, tập trung giải quyết những vấn đề rất cụ thể nảy sinh từ thực tiễn công tác và đời sống. Điều này mang lại chiều sâu đặc biệt cho cuộc thi.

Các bài dự thi được đầu tư, chỉn chu và có tính ứng dụng cao

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết năm 2025 là một cột mốc đặc biệt khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới chính thức đi vào cuộc sống. Với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai", chúng ta đã cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái giao thông dựa trên ba trụ cột: Thượng tôn pháp luật, ứng dụng công nghệ và trách nhiệm cộng đồng.

Theo bà Hà, sau khi phát động, gần 600 tác phẩm dự thi năm nay là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự sáng tạo và tâm huyết của cộng đồng cũng như tính lan tỏa của cuộc thi.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hải Long).

Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh các bài dự thi năm nay được đầu tư, chỉn chu và có tính ứng dụng cao; đã đưa ra sáng kiến và giải pháp nhằm giải quyết vào những điểm nóng nhức nhối của thực trạng giao thông hiện nay.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo điểm mù của lái xe hay những ứng dụng quản lý xe thông minh nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Đây không chỉ là những sáng kiến trên giấy mà là những công cụ thiết thực giúp chúng ta hiện thực hóa mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí", bà Hà chia sẻ.

Ứng dụng thực tiễn cao, chi phí thấp

Trong số các tác phẩm gửi tham dự tại cuộc thi, tác phẩm Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "vành đai ánh sáng" của nhóm tác giả Đinh Xuân Dương, Đỗ Minh Trí, Trần Thanh Tùng đã xuất sắc giành giải Nhất.

Đại diện cho nhóm tác giả đạt giải, Đại úy Đỗ Minh Trí, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi sáng kiến của nhóm được ban tổ chức và hội đồng giám khảo ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất của cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ cụ thể về tác phẩm đạt giải Nhất, Đại úy Đỗ Minh Trí cho biết, Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "vành đai ánh sáng" là sáng kiến có nhiều điểm độc đáo trong việc cảnh báo các điểm mù của những phương tiện cỡ lớn như xe siêu trường, siêu trọng, xe tải, xe container, xe ben,...

Theo anh Trí, trước đây, phần lớn các hệ thống cảnh báo điểm mù chỉ tập trung vào việc hỗ trợ lái xe, cung cấp tín hiệu cho người điều khiển phương tiện.

Song trong thực tế, tai nạn thường xảy ra do người tham gia giao thông xung quanh không nhận biết được đâu là vùng điểm mù nguy hiểm của các xe lớn.

Từ thực tế đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống cảnh báo không chỉ dành riêng cho lái xe mà còn hướng trực tiếp tới những người tham gia giao thông xung quanh phương tiện.

Đại úy Đỗ Minh Trí (Ảnh: Thành Đông).

Đại úy Đỗ Minh Trí cho biết thêm, bản thân công tác trong môi trường Quân đội nên anh đặc biệt quan tâm đến tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của các sáng kiến.

"Qua cuộc thi, tôi nhận thấy sáng kiến không chỉ phù hợp với môi trường quân sự mà còn có thể áp dụng rộng rãi ngoài thực tiễn dân sự, với ưu điểm chi phí thấp, dễ lắp đặt, hiệu quả rõ rệt", Đại úy Đỗ Minh Trí nói.

Từ trái qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam cùng nhiều khách mời khác tham quan khu vực triển lãm các tác phẩm dự thi (Ảnh: Hải Long).

Theo phản hồi từ thực tế thử nghiệm, nhiều lái xe siêu trường, siêu trọng đánh giá rất cao hiệu quả của hệ thống.

Thay vì phải lắp đặt nhiều hệ thống đèn chiếu xung quanh xe, chỉ cần lắp đặt "Hệ thống cảnh báo điểm mù tự động “vành đai ánh sáng” đã giúp lái xe căn đường tốt hơn, đồng thời giúp người tham gia giao thông xung quanh chủ động tránh xa vùng nguy hiểm.

Giải pháp này cũng góp phần thay đổi tư duy khi tham gia giao thông, từ việc "xe lớn phải tránh xe bé" sang việc "xe bé chủ động tránh xe lớn", nhất là trong bối cảnh các phương tiện siêu trường, siêu trọng có quán tính rất lớn khi vào cua, khiến việc xử lý tình huống khẩn cấp gặp nhiều khó khăn.

"Mặc dù lái xe có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng để xử lý kịp thời lại là vấn đề khác. Hệ thống này sẽ giúp các phương tiện linh hoạt, chủ động hơn trong quá trình di chuyển, đảm bảo an toàn cho cả hai phía", Đại úy Đỗ Minh Trí nhấn mạnh.