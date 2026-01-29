Sáng kiến An toàn giao thông 2025: "Có ý tưởng có thể áp dụng ngay"

Chiều 28/1, báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025, cho các tác giả đạt giải.

Tới tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT; bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, cùng nhiều khách mời khác.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Về phía báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó tổng biên tập, cùng các trưởng, phó ban chuyên môn và đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên tham gia lễ trao giải.

Ban tổ chức cuộc thi cho hay sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài thi chất lượng với ba chủ đề gần gũi, phản ánh thực tế giao thông tại Việt Nam hiện nay gồm: "Lướt mạng - Mất mạng", "Điền vào chỗ trống" và "Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng".

Qua vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết, ban giám khảo đã tìm ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng có tổng giá trị 255 triệu đồng.

Ý nghĩa cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Dân trí về ý nghĩa của cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đây là một cuộc thi ý nghĩa, các chủ đề của cuộc thi đều đi vào những vấn đề trực diện của an toàn giao thông.

"Trải qua 4 mùa thi, cuộc thi ban đầu là những ý tưởng giữa báo Dân trí và Cục CSGT triển khai, sau đó chúng tôi đã mời được đơn vị đồng hành là phía Công ty ô tô Toyota Việt Nam tham dự.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT (Bộ Công an) (Ảnh: Thành Đông).

Qua 4 năm tổ chức, mỗi năm cuộc thi sẽ có một chủ đề khác nhau và đều đi vào những vấn đề trực diện của an toàn giao thông. Ví dụ như việc giải quyết các điểm ùn tắc; thay đổi ý thức, thay đổi thói quen của người tham gia giao thông như phòng chống tác hại của rượu bia, ngăn chặn việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Hay các vấn đề nổi lên về tình hình trật tự, an toàn giao thông đang được dư luận quan tâm", Đại tá Nhật chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, vì những lý do trên, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam đã và đang mang lại hơi thở thời sự của tình hình trật tự an toàn giao thông. Cuộc thi cũng giúp cho các cá nhân, tổ chức có thêm động lực, có thêm cống hiến đối với công tác đảm bảo trật tự xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay.

Áp dụng ý tưởng các bài dự thi vào thực tế

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đây cũng là một vấn đề mà lực lượng chức năng đang hết sức quan tâm. Tuy nhiên theo vị Đại tá, để nâng tầm các sáng kiến về an toàn giao thông và áp dụng chúng vào thực tế, thì ngoài việc cần có thời gian thì phải có cả trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, các ý tưởng đó cần phải có nguồn lực đóng góp nhằm đưa những sáng kiến này đi vào thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả (Ảnh: Thành Đông).

"Trong các sáng kiến, ý tưởng tham dự cuộc thi, có những sáng kiến có thể được áp dụng ngay vào thực tiễn, nhưng cũng có những sáng kiến cần tiếp tục phải chỉnh sửa và nâng tầm các ý tưởng đó lên", Đại tá Nhật nói.

Vị Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT lấy ví dụ, tại cuộc thi năm nay, tác phẩm Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "Vành Đai Ánh Sáng" của các chiến sĩ đến từ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Bộ Quốc Phòng đã xuất sắc giành giải Nhất.

Đại úy Đỗ Minh Trí, đại diện nhóm tác giả của tác phẩm Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "Vành Đai Ánh Sáng", phát biểu khi nhận giải Nhất tại cuộc thi (Ảnh: Hải Long).

Theo Đại tá Nhật, ý tưởng nêu trên có thể được áp dụng ngay vào thực tiễn khi cảnh báo điểm mù cho những phương tiện cỡ lớn như xe siêu trường, siêu trọng, xe tải, xe container, xe ben... Tuy nhiên, để ý tưởng này muốn đi vào thực tiễn, theo Đại tá Nhật, rất cần các nguồn lực tài trợ từ doanh nghiệp, qua đó có thể sản xuất thí điểm thiết bị cảnh báo nêu trên và nhân rộng nó ra ngoài thực tiễn.

Các bài dự thi đem lại hữu ích rất lớn

Nhận xét về các bài dự thi tham gia cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025, Đại tá Nhật cho biết, ban giám khảo cảm thấy rất vui vì thấy được sự sáng tạo lớn từ những bài dự thi.

"Các bài dự thi không chỉ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn có những ý tưởng hết sức đơn giản nhưng đem lại hữu ích rất lớn. Nếu ứng dụng các ý tưởng này vào đời sống hàng ngày sẽ có rất nhiều sản phẩm thực sự hữu ích", Đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Nhật, ở cuộc thi lần sau, chắc chắn đòi hỏi ban tổ chức phải có "đề bài" sát thực tế hơn nữa, đi vào những vấn đề trực tiếp, giải quyết điểm nóng của vấn đề trật tự, an toàn giao thông, thay đổi thói quen, tư duy, hướng tới sự tích cực hơn trong quá trình tham gia giao thông của người dân.