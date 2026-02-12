Cao tốc giới hạn tốc độ 50km/h, xe nối đuôi nhau trên đường

Ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3km, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế. Tuyến cao tốc này thông xe vào năm 2022, quy mô 2 làn xe. Trên tuyến được bố trí các đoạn vượt xe với 4 làn, dài 1-1,5km, có làn dừng khẩn cấp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, phương tiện lưu thông qua cao tốc Cam Lộ - La Sơn tăng cao. Do tuyến đường này đang giới hạn tốc độ tối đa chỉ 50km/h, các phương tiện buộc phải di chuyển chậm, hình thành những hàng xe kéo dài.

Ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Nhật Anh).

"Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn đường, tốc độ tối đa cho phép 50km/h nên đi rất chậm, dẫn đến xe nối đuôi nhau trên đường. Tôi phải mất hơn 2 tiếng để đi hết cao tốc này, ra Tết chắc tôi sẽ lựa chọn đi quốc lộ 1A", anh Nguyễn Văn Thịnh, trú tỉnh Nghệ An nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngày 12/2, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn dù có biển báo quy định tốc độ tối đa 50km/h nhưng vẫn xuất hiện tình trạng một số phương tiện chạy nhanh, thậm chí lấn làn, vượt sai quy định.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn giới hạn tốc độ tối đa 50km/h (Ảnh: Nhật Anh).

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhiều vị trí đã được rào chắn để thi công mở rộng. Nhà thầu đang trong quá trình bóc phong hóa, mở rộng nền đường hai bên. Tại các điểm có phương tiện thi công ra vào, đơn vị thi công bố trí biển cảnh báo nhằm nhắc nhở lái xe chú ý quan sát.

Ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Video: Nhật Anh).

Tài xế Nguyễn Văn Thương (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) thừa nhận mặc dù tốc độ tối đa trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 50km/h nhưng nhiều đoạn tài xế này vô tình đạp quá chân ga, vượt lên 60km/h.

Anh Thương và nhiều tài xế mong muốn cao tốc Cam Lộ - La Sơn sớm hoàn thành việc mở rộng, nâng cấp lên 4 làn xe, giúp người dân đi lại thuận lợi, rút ngắn thời gian hơn.

“Nhiều lúc không để ý tôi vẫn đi quá tốc độ rồi vội vàng giảm ga. Đi 50km/h thực sự là rất chậm và mất thời gian, nhưng đổi lại đảm bảo an toàn, nhất là trong dịp cận Tết khi lưu lượng phương tiện tăng cao”, anh Thương chia sẻ.

Giới hạn tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết các nhà thầu đang triển khai bóc phong hóa tại các vị trí được giao, do đó đơn vị chức năng đã điều chỉnh tốc độ trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công mở rộng lên 4 làn xe (Ảnh: Nhật Anh).

Theo vị lãnh đạo, trước đây tốc độ tối đa trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 80km/h. Khi bắt đầu thi công mở rộng, có phương án đề xuất giảm xuống 70km/h, riêng các đoạn đang thi công 50km/h.

Tuy nhiên, do lo ngại nguy cơ mất an toàn khi phương tiện lưu thông xen lẫn khu vực thi công, các đơn vị liên quan đã thống nhất điều chỉnh tốc độ tối đa trên toàn tuyến còn 50km/h và không quy định tốc độ tối thiểu.

Cùng thời điểm, cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng cũng đang áp dụng tốc độ tối đa 50km/h. Như vậy, tổng cộng hơn 160km cao tốc từ Đà Nẵng ra Quảng Trị đang bị giới hạn tốc độ tối đa 50km/h.

Nhiều tài xế lấn làn, vượt sai quy định trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Nhật Anh).

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao dịp người dân về quê đón Tết, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tai nạn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định tốc độ do tuyến Cam Lộ - La Sơn đang nâng cấp, hạ tầng chưa hoàn thiện. Trường hợp gặp sự cố, người dân có thể liên hệ để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố về giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ngày 12/2 (Ảnh: Nhật Anh).

Cuối năm 2025, Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng chính thức được khởi công. Theo phương án được phê duyệt, giai đoạn 2 của dự án sẽ mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường từ 12m lên 23m.

Điểm đầu tuyến Cam Lộ - La Sơn nối với cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc địa phận Quảng Trị, điểm cuối kết nối với cao tốc La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận thành phố Huế. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.