Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025

Chiều 28/1, báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025” tại Hà Nội.

Tới tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT; bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, cùng nhiều khách mời khác.

Đại diện phía báo Dân trí có Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó tổng biên tập, cùng các trưởng, phó ban chuyên môn và nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên cũng tham gia lễ trao giải.

Cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025" được tổ chức từ tháng 10/2025 tới tháng 1/2026 trên quy mô toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp của người dân khi tham gia giao thông.

Sau 3 tháng phát động và tổ chức cuộc thi, đã có gần 600 bài thi chất lượng với ba chủ đề gồm: “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”.

Trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết, ban giám khảo đã tìm ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng ở nhiều hạng mục, với tổng giá trị lên tới 255 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đánh giá, chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025 là một chương trình đầy ý nghĩa do báo Dân trí phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai. Trong đó, việc huy động trí tuệ xã hội, sáng kiến của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của báo Dân trí khi khởi xướng và duy trì chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam trong suốt 4 năm qua", Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, trao bằng khen, vinh danh các thành viên Hội đồng ban giám khảo đã nỗ lực sau thời gian dài làm việc để tìm ra các sáng kiến an toàn giao thông xuất sắc nhất cho cuộc thi.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, trao giải Nhất cho các tác giả và nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc nhất cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025".

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải cuộc thi.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội và Bà Hoàng Thị Như Quỳnh - Trưởng ban hành chính và Trách nhiệm xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích của cuộc thi.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 do báo Dân trí phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức, các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi.