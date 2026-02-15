10 loài hoa Tết đặc trưng tại Việt Nam và cách gọi chuẩn tiếng Anh dễ nhớ

1. Peach blossom: Hoa đào

Từ vựng này chỉ một loài hoa rất phổ biến ở miền Bắc của Việt Nam vào dịp Tết. Peach blossom thường có màu hồng nhạt, nở rộ vào mùa xuân, hoa này tượng trưng cho sự may mắn, bình an và xua đuổi điều xấu.

Ví dụ: Peach blossoms are very popular in Northern Vietnam during Tet (Hoa đào rất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam vào dịp Tết).

Thiếu nữ bên cành đào (Ảnh: Nguyên Khánh).

2. Apricot blossom: Hoa mai

Từ này chỉ một loài hoa đặc trưng của Tết miền Nam Việt Nam. Apricot blossom có màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho tài lộc và phú quý, càng nhiều cánh hoa nở, người ta càng tin năm mới sẽ càng thuận lợi.

Ví dụ: Apricot blossoms symbolize good luck and prosperity in the South (Hoa mai tượng trưng cho may mắn và sự thịnh vượng ở miền Nam).

3. Kumquat tree: Cây quất

Cụm từ này diễn tả một loài quả với đặc điểm quả tròn, màu cam vàng, quả này tượng trưng cho sự sung túc và may mắn. Kumquat tree có lá xanh, hoa trắng, quả chín cùng lúc thể hiện sự đủ đầy và phát triển.

Ví dụ: Many families buy a kumquat tree to decorate their house for Tet (Nhiều gia đình mua cây quất để trang trí nhà cửa vào dịp Tết).

4. Chrysanthemum: Hoa cúc

Đây là từ chỉ một loài hoa thường xuất hiện trên bàn thờ gia tiên ngày Tết. Trong văn hóa Á Đông, Chrysanthemum tượng trưng cho trường thọ và sự hiếu kính.

Ví dụ: Chrysanthemums are often used to decorate ancestral altars (Hoa cúc thường được dùng để trang trí bàn thờ gia tiên).

5. Marigold: Cúc vạn thọ

Từ này là tên gọi của một loại hoa có màu vàng cam rực rỡ, tên gọi đã mang ý nghĩa sống lâu và may mắn. Vào dịp Tết, hoa này thường được trồng thành chậu lớn để trước nhà.

Ví dụ: Marigolds bring a bright and joyful atmosphere during Tet (Hoa cúc vạn thọ mang lại không khí tươi sáng và vui tươi trong dịp Tết).

6. Orchid: Hoa lan

Từ này là tên gọi của một loài hoa tượng trưng cho sự sang trọng, tinh tế và thành đạt. Hoa lan là loài hoa được nhiều người chọn làm quà Tết, thường nở lâu, thể hiện sự bền vững và phát triển dài lâu.

Ví dụ: Orchids are a popular Tet gift because they look elegant (Hoa lan là món quà Tết phổ biến vì vẻ đẹp sang trọng của chúng).

7. Narcissus: Hoa thủy tiên

Narcissus là loài hoa có mùi hương nhẹ, thanh khiết. Loài hoa này tượng trưng cho sự tinh tế và khởi đầu mới. Nhiều người tin rằng, thủy tiên nở đúng Tết sẽ mang lại nhiều điều tốt lành.

Ví dụ: Narcissus flowers bloom beautifully during the Lunar New Year (Hoa thủy tiên nở rất đẹp vào dịp Tết Nguyên đán).

8. Gerbera: Hoa đồng tiền

Gerbera là loài hoa có màu sắc tươi sáng và hình dáng tròn. Tên gọi của hoa gắn liền với tài lộc và niềm vui. Vì vậy, hoa thường được dùng để trang trí phòng khách ngày Tết.

Ví dụ: Gerbera flowers represent wealth and happiness (Hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc và hạnh phúc).

9. Gladiolus: Hoa lay ơn

Từ này mô tả loài hoa có thân cao và thường nở theo hàng dọc. Gladiolus thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn. Hoa lay ơn thường xuất hiện trong các dịp lễ quan trọng.

Ví dụ: Gladiolus flowers are often placed on ancestral altars during Tet (Hoa lay ơn thường được đặt trên bàn thờ gia tiên trong dịp Tết).

Nữ sinh chụp hình với hoa lay ơn (Ảnh: Nguyên Khánh).

10. Paper flower (Bougainvillea): Hoa giấy

Paper flower mỏng nhẹ nhưng rất bền, dễ trồng. Vào mùa xuân, hoa giấy nở rộ tạo không khí rực rỡ, vui tươi.

Ví dụ: Paper flowers bloom brightly in many Vietnamese homes during spring (Hoa giấy nở rực rỡ trong nhiều ngôi nhà Việt Nam vào mùa xuân).

Như Ý - Nguyên Khánh