Đăng ảnh sai sự thật do AI chỉnh, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 15/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông D.D.H. (SN 1962, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Người đàn ông bị phạt vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Hôm 3/2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện ông D.D.H. đăng tải một bài viết lên tài khoản Facebook cá nhân của mình (khoảng 14.000 người theo dõi). Bài viết có nội dung: “Chẳng ra con giáp nào cả!”, kèm theo hình ảnh cổng chào lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.

Ông D.D.H. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan chức năng, hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) với nội dung sai sự thật, thể hiện chú ngựa mặc váy và mang giày của nữ. Hành vi này bị đánh giá là gây phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ sau đó phối hợp với Công an phường Hòa Cường xác minh, mời ông H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ được cung cấp, người đàn ông thừa nhận vi phạm.

Ông H. cho biết do thiếu suy nghĩ thấu đáo, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải lên trang Facebook cá nhân, dẫn đến gây dư luận xấu và phản ứng tiêu cực trên không gian mạng.

Sau khi được tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phân tích, ông nhận thức rõ hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, cam kết không tái phạm và chấp hành các quyết định xử lý của công an.