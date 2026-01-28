"Cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông biến ý tưởng thành hiện thực"

Chiều 28/1, báo Dân trí, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025” cho các tác giả đạt giải.

Từ phải qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam tới tham dự buổi lễ (Ảnh: Hải Long).

Tới tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT; bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, cùng nhiều khách mời khác.

Về phía báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó tổng biên tập, cùng các trưởng, phó ban chuyên môn và đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên tham gia lễ trao giải.

"Cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm ý tưởng"

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đánh giá, chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025 là một chương trình đầy ý nghĩa do báo Dân trí phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thành Đông).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, được thể hiện qua nhiều chương trình, nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, việc huy động trí tuệ xã hội, sáng kiến của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của báo Dân trí khi khởi xướng và duy trì chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam trong suốt 4 năm qua", Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, năm 2025, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo độc giả trên toàn quốc với gần 600 bài dự thi của tập thể, cá nhân đăng ký và đã có gần 5 triệu lượt tiếp cận trên website cuộc thi.

Trải qua 4 mùa giải Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam đã nhận 2.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước; hơn 300 tin, bài, phóng sự lan tỏa trên các phương tiện truyền thông...

Từ trái qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam cùng nhiều khách mời khác tham quan mô hình triển lãm các tác phẩm dự thi (Ảnh: Hải Long).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết năm 2025, với chủ đề “Đề xuất sáng kiến, giải pháp hoặc giải pháp công nghệ nâng cao an toàn giao thông”, trọng tâm là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), các mô hình quản lý, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng phần mềm thông minh trong quản lý, giám sát và nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

"Mùa giải năm nay đã rất thành công. Cuộc thi này đã mở ra cơ hội để người dân đóng góp tiếng nói tới cơ quan quản lý nhà nước, biến những ý tưởng trở thành hiện thực trong đời sống của người dân", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh và chúc mừng báo Dân trí đồng thời đề nghị báo tiếp tục là cầu nối phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sớm đưa những ý tưởng có giá trị thực tiễn cao áp dụng vào cuộc sống.

Ba điểm nổi bật của cuộc thi năm 2025

Theo ban tổ chức cuộc thi, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay được thể hiện dưới 3 điểm đáng chú ý sau.

Một là, đối tượng tham gia đa dạng từ học sinh, sinh viên, công viên chức và đặc biệt là sự tham gia đông đảo của lực lượng quân đội, các trường kĩ thuật trong quân đội. Đơn cử như nhóm tác giả Đinh Xuân Dương, Đỗ Minh Trí, Trần Thanh Tùng (thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4, đóng quân tại xã Triệu sơn, tỉnh Thanh Hóa); tác giả Hoàng Anh Tuấn, đạt giải Khuyến khích, thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự...

Hai là, bài dự thi năm nay được đầu tư, chỉn chu và có tính ứng dụng cao.

Thiếu tá Nguyễn Mai Thủy di chuyển hơn 600km từ đơn vị công tác về Hà Nội để tham dự lễ trao giải (Ảnh: Thành Đông).

Ba là, các tác giả tâm huyết với bài dự thi, có các chiến sĩ sau khi tham dự vòng chung kết đã lái xe hơn 600km từ vùng biên giới Việt - Lào về Hà Nội để tham dự lễ trao giải.

Một trong những người di chuyển hơn 600km từ đơn vị công tác tới Hà Nội dự lễ trao giải - đó là Thiếu tá Nguyễn Mai Thủy, công tác tại Bệnh xá quân dân y Đoàn KTQP 4, Quân khu 4, tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.

19 tác phẩm xuất sắc được vinh danh

Theo ban tổ chức, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025 được tổ chức từ tháng 10/2025 tới tháng 1 trên quy mô toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp của người dân khi tham gia giao thông, truyền thông các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài ra, cuộc thi đã huy động sức mạnh tập thể của mọi tầng lớp nhân dân để đưa ra những giải pháp, giúp cải thiện thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả (Ảnh: Thành Đông).

Sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài thi chất lượng với ba chủ đề gần gũi, phản ánh thực tế giao thông tại Việt Nam hiện nay gồm: “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ - đối tượng mục tiêu của chương trình.

Ban tổ chức, các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cho hay, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết, ban giám khảo đã tìm ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và các giải Khuyến khích cho mỗi chủ đề.

Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng cúp lưu niệm.

Danh sách 19 tác phẩm được vinh danh: - DriveGuard - Ứng dụng cảnh báo nguy hiểm khi lái xe sử dụng điện thoại - nhóm tác giả Nguyễn Quang Nam, Ngô Thị Bích Thu, Vũ Thị Thuý Hà, Lê Thị Ngọc Duyên - Giải pháp học sâu phát hiện người lái xe sử dụng điện thoại và cảnh báo nguy cơ tai nạn nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ - nhóm tác giả Mai Trọng Hữu, Nguyễn Thị Mỹ Tú - Hệ thống cảnh báo “Tập trung để sống” – Giải pháp giảm thiểu tai nạn do sử dụng điện thoại khi lái xe (Focus to Live – Smart Anti-Distraction System) - tác giả Nguyễn Ngọc Khuê - Hệ thống hỗ trợ giám sát trạng thái người lái - nhóm tác giả Khoa Minh Trí, Phạm Quang Huy, Trần Quốc Tin, Vũ Minh Quân - Hộp điện thoại thông minh (Safety Box) - nhóm tác giả Chu Tiến Đạt, Ngô Duy Anh, Nguyễn Khắc Phong, Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hồng Bảo Trâm, Phùng Thị Mỹ Lệ - Trò chơi "Giao thông an toàn" - chinh phục mọi chặng đường an toàn - tác giả Trần Nguyễn Tuấn Anh - Giải pháp thiết bị cảnh báo điểm mù cho lái xe - tác giả Lý Hoàng Hùng - Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động "Vành đai ánh sáng" - nhóm tác giả Đinh Xuân Dương, Đỗ Minh Trí, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Lưu - Điểm nhấn Cảnh báo điểm mù - nhóm tác giả Lê Trọng Nguyên, Lê Việt Đức - Hệ thống cảnh báo sớm va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp dành cho xe máy bằng công nghệ Việt Nam (Mã hiệu: BikeADAS) - tác giả Hoàng Anh Tuấn - Hệ thống mô phỏng và tối ưu hạ tầng giao thông hỗn hợp dựa trên công nghệ AIoT - Nguyễn Minh Đức, Trần Quốc Toàn, Lê Vĩnh Thuận, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Vĩnh Thành - Thiết bị cảnh báo điểm mù xe có tải trọng lớn - nhóm tác giả Lê Văn Mạnh, Mai Hoàn Hảo, Trần Văn Lượm - SafeHalo - Mũ bảo hiểm thông minh cảnh báo điểm mù cho người đi xe máy - nhóm tác giả Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Quốc Hoàng, Phạm Thu Phương - Hệ sinh thái điều phối giao thông quốc gia - nhóm tác giả Nguyễn Yến Nhi, Phạm Xuân Thành Hiếu - Biển cảnh báo về độ tuổi được phép điều khiển, mức xử phạt khi giao quyền điều khiển cho người chưa đủ tuổi theo quy định gắn trên xe mô tô, xe gắn máy - tác giả Đường Văn Mạnh - Hệ thống kiểm soát an toàn học đường bằng QR CODE 3 tầng (SafeEduQR) - tác giả Võ Thị Hồng Lê - Đưa môn "Luật Giao thông đường bộ" trở thành môn học bắt buộc ở cấp THCS - tác giả Nguyễn Mai Thủy - Mỗi gia đình quân nhân là một gương sáng trong chấp hành Luật lệ An toàn giao thông - tác giả Hoàng Nghĩa Hiếu - Hệ thống khóa thông minh phân quyền và xác thực độ tuổi điều khiển phương tiện - tác giả Trần Văn Hân.