200 cán bộ, chiến sĩ phá đường dây ma túy xuyên quốc gia có trang bị súng

Sáng 24/12, tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết chuyên án được thành lập sau khi đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để vận chuyển ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại Đắk Lắk, TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành khác.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin về việc triệt xóa đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo Đại tá Võ Duy Tấn, từ ngày 17 đến 20/12, với sự tham gia của 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp với công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, ban chuyên án đã đồng loạt tấn công, bắt giữ và khám xét khẩn cấp các đối tượng.

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, đường dây này được xác định có hơn 20 đối tượng, hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng vũ khí nóng và lợi dụng không gian mạng để giao dịch, cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Bảo (SN 1986) và Lâm Anh Vỹ (SN 1996), cùng trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

"Hai đối tượng này đã móc nối, mua ma túy từ các đối tượng ở Campuchia thông qua mạng xã hội và giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác", Đại tá Tuấn cho hay.

Công an thu giữ 9,2kg ma túy các loại (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Đại tá Tuấn, ma túy được nhận tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia gần cửa khẩu Đắk Peur (xã Thuận An, Lâm Đồng), sau đó phân phối sỉ và lẻ tại các tỉnh, thành.

Đại tá Tuấn cho biết, liên quan đến đường dây này, cảnh sát đã bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2kg ma túy tổng hợp (gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Heroin, 11.184 viên nén hồng phiến), 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Công an thu giữ súng của các đối tượng mua bán ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại tá Tuấn nhấn mạnh, đây là đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk, với các đối tượng rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong đường dây để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.