Chế độ dinh dưỡng sinh ceton mở ra hướng mới cho bệnh động kinh kháng thuốc

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton - liệu pháp triển vọng cho bệnh động kinh kháng thuốc

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện khu vực phía Nam, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tại Vũng Tàu mới đây.

Động kinh là một trong những bệnh lý thần kinh phổ biến, đặc trưng bởi các cơn co giật tái diễn do rối loạn hoạt động điện học của não. Theo định nghĩa của Hiệp hội Chống động kinh quốc tế (ILAE), động kinh kháng thuốc là tình trạng người bệnh thất bại điều trị với 2 phác đồ thuốc chống động kinh được lựa chọn phù hợp và dung nạp (bất kể là đơn trị liệu hay đa trị liệu).

Theo PGS.TS Phan Việt Nga, Chủ tịch Hội Chống động kinh Việt Nam, trong bối cảnh nhiều bệnh nhân không đáp ứng với thuốc, chế độ dinh dưỡng sinh ceton được xem là một trong những chiến lược điều trị không dùng thuốc đầy triển vọng.

Đây là chế độ ăn giàu chất béo, protein vừa phải và rất ít carbohydrate, nhằm đưa cơ thể vào trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tác động tích cực đến hoạt động điện học của não.

PGS.TS Phan Việt Nga, Chủ tịch Hội chống động kinh Việt Nam (Ảnh: Hữu Hạnh).

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton còn gọi là chế độ dinh dưỡng keto, chế độ ăn keto. Phương pháp này đã được áp dụng trên thế giới hơn 100 năm và cho thấy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt ở trẻ em mắc động kinh kháng thuốc.

Các nghiên cứu ghi nhận, chế độ dinh dưỡng sinh ceton có thể giúp giảm trên 50% số cơn co giật ở nhiều bệnh nhi, thậm chí một số trường hợp kiểm soát hoàn toàn cơn động kinh.

Ở người trưởng thành, các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn sinh ceton có khả năng giúp giảm ≥50% cơn co giật ở 22-70% người bệnh với chế độ keto cổ điển và 12-67% với biến thể MAD (chế độ ăn Atskin cải tiến - Modified Atkins Diet) của chế độ ăn keto, một số người bệnh hoàn toàn hết cơn.

Cũng theo PGS Nga, chế độ dinh dưỡng sinh ceton có 3 hình thức. Thứ nhất, chế độ dinh dưỡng sinh ceton được tạo nên bởi sự kết hợp từ thực phẩm và các nguyên liệu giàu chất béo hoặc pha từ các công thức giàu béo hoặc sữa thông thường kết hợp với thành phần giàu chất béo.

Thứ hai, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses)/thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền là các công thức keto dạng uống liền.

Thứ ba, có thể sử dụng linh hoạt các hình thức của chế độ dinh dưỡng sinh ceton tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và sự tuân thủ của người bệnh.

Hiệu quả của chế độ ăn sinh ceton không chỉ dừng ở việc giảm tần suất cơn co giật mà còn mở ra khả năng giảm liều hoặc ngưng thuốc chống động kinh, từ đó hạn chế tác dụng phụ và giảm gánh nặng chi phí điều trị lâu dài cho gia đình người bệnh.

Các chuyên gia cũng cho biết chế độ dinh dưỡng sinh ceton có thể được chế biến bằng các kỹ thuật giúp món ăn ngon miệng hơn, giúp bệnh nhân dễ dàng tuân thủ hơn, như kỹ thuật chế biến ngụy trang chất béo, hay áp dụng “hố đen” hút dầu.

Cấu trúc thực đơn 1 ngày của chế độ ăn dinh dưỡng sinh ceton (Ảnh: T.N).

Trước đó, Bộ Y tế đã chính thức ban hành “Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc”, dựa trên các bằng chứng khoa học cập nhật và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong nước. Hướng dẫn này được xem là bước tiến quan trọng, giúp chuẩn hóa việc áp dụng chế độ ăn sinh ceton trong hệ thống y tế.

Hiện nay, một số bệnh viện lớn đã triển khai điều trị động kinh kháng thuốc bằng chế độ dinh dưỡng sinh ceton. Việc ban hành hướng dẫn chính thức sẽ tạo nền tảng để mở rộng mô hình này ra nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Theo các chuyên gia, việc áp dụng chế độ dinh dưỡng sinh ceton cần được thực hiện dưới sự giám sát y tế chặt chẽ, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu tại bệnh viện. Sau đó, người bệnh có thể tiếp tục duy trì chế độ ăn tại nhà theo đúng hướng dẫn chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Chuẩn hóa toàn diện các kỹ thuật dinh dưỡng trong điều trị

TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Ảnh: Hữu Hạnh).

Phát biểu tại hội nghị, TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, nhấn mạnh dinh dưỡng điều trị là một phương pháp điều trị chủ yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị.

Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định nhằm chuẩn hóa nhân lực dinh dưỡng, quy định rõ chức danh, phạm vi chuyên môn, điều kiện hành nghề và đưa quy trình kỹ thuật dinh dưỡng lâm sàng vào danh mục kỹ thuật của ngành y tế. Điều này khẳng định dinh dưỡng lâm sàng là một phần không thể thiếu trong điều trị bệnh.

Thạc sĩ Hà Thanh Sơn, chuyên viên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chia sẻ “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về dinh dưỡng lâm sàng” tại hội nghị (Ảnh: T.N)

Thông tư 23/2024/TT-BYT đã ban hành danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh, trong đó có 36 kỹ thuật về dinh dưỡng lâm sàng. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã ký quyết định ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về dinh dưỡng lâm sàng”, lần đầu tiên chuẩn hóa toàn diện các kỹ thuật dinh dưỡng trong điều trị tại bệnh viện.