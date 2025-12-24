Tuyết rơi bất thường ở sa mạc nắng gắt khô cằn sau 30 năm: Chuyện khó lường

Sa mạc nắng gắt khô cằn bỗng có tuyết

Ngày 23/12, trên nhiều nền tảng mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc tuyết phủ kín nhiều vùng sa mạc ở Arab Saudi. Được biết đây là lần đầu tuyết rơi trắng xóa giữa sa mạc khô cằn trong vòng 30 năm qua.

Khối không khí lạnh mang theo mưa và gió khiến tuyết bắt đầu rơi ở một số khu vực phía bắc Arab Saudi từ tuần trước.

Tới thời điểm hiện tại, tuyết phủ kín các vùng sa mạc gần Tabuk như Jabal Al Lawz và cao nguyên Trojena ở độ cao khoảng 2.600m. Mức nhiệt hiện giảm xuống khoảng -4 độ C.

Lạc đà đứng giữa sa mạc phủ kín tuyết trắng tạo nên cảnh tượng hiếm gặp (Ảnh: Gulf Today).

Giới chuyên gia khí tượng cho biết, đợt tuyết rơi lần này có liên quan đến một vùng áp thấp sâu quét qua nhiều khu vực ở Trung Đông, gây mưa lớn, gió lạnh và tuyết rơi bất thường.

Những ngày tới, khu vực này tiếp tục ghi nhận điều kiện thời tiết lạnh giá. Tờ Gulf Today cho biết đây là lần đầu tuyết rơi phủ kín miền bắc Arab Saudi trong 30 năm qua.

Tuyết cũng phủ trắng một số khu vực ở dãy núi Trojena, biến nơi đây thành một sân chơi mùa đông. Lượng lớn người dân và du khách vội ra ngoài để trải nghiệm trượt tuyết, vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc băng giá hiếm hoi.

Cảnh tượng hiếm khi xảy ra ở sa mạc (Ảnh: X).

Trên thực tế, Arab Saudi vốn là quốc gia gắn liền với nắng nóng gay gắt cùng những vùng sa mạc mênh mông. Bởi vậy việc xuất hiện tuyết trắng cùng nhiệt độ giảm sâu bao trùm nhiều khu vực khiến người dân vừa thích thú xen lẫn dè chừng.

Đợt thời tiết bất thường này một lần nữa cho thấy biến đổi khí hậu đang làm xuất hiện những hiện tượng khí hậu lạ lẫm tại các khu vực vốn xa lạ với kiểu thời tiết như vậy.

Tại một số khu vực thuộc vùng Hail, trong đó có khu vực xung quanh thành phố Hail, tuyết cũng xuất hiện. Đây là điều rất hiếm gặp tại quốc gia Trung Đông này.

Nhiệt độ tại một số địa điểm giảm xuống dưới 0 độ C vào rạng sáng, tạo điều kiện thuận lợi để tuyết tích tụ ở các khu vực địa hình cao. Đợt không khí lạnh còn đi kèm với mưa diện rộng tại nhiều vùng.

Tuyết trắng bất ngờ phủ trắng sa mạc khô cằn giữa mùa đông sau 30 năm (Nguồn video: X).

Vì sao xuất hiện đợt lạnh đột ngột?

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Saudi Arabia (NCM), tuyết cũng được ghi nhận tại Al-Majmaah và Al-Ghat, phía bắc Riyadh, nơi tuyết phủ trên các khu vực trống trải và địa hình cao.

Ông Hussein Al-Qahtani, người phát ngôn chính thức của NCM cho biết, nguyên nhân là do một khối không khí lạnh tràn xuống các khu vực miền trung và miền bắc, tương tác với các đám mây mang mưa.

Những đoàn xe dừng ở sa mạc phủ đầy tuyết (Ảnh: News).

Ông nói thêm rằng, nhiệt độ được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt tại các khu vực phía bắc và miền trung. Nhà chức trách khuyến cáo người dân lái xe thận trọng và tránh xa những khu vực thung lũng có nguy cơ xảy ra lũ quét.

Đợt tuyết hiếm gặp tại Arab Saudi cũng tạo ra những cuộc thảo luận về mức độ biến động ngày càng lớn của thời tiết. Điều này được ghi nhận nhiều lần tại các khu vực khác nhau trong những tháng gần đây.

Các nhà khí tượng học cho rằng, hiện tượng này xuất phát từ những điều kiện khí quyển cụ thể, tần suất ngày càng gia tăng của các hiện tượng dị thường tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc biến đổi khí hậu đang định hình lại mô hình thời tiết quen thuộc.

Điều này xảy ra ngay cả tại những khu vực lâu nay được xem là biểu tượng của nắng nóng và khô hạn. Hiện tượng tuyết rơi bất thường cho thấy, thời tiết toàn cầu đang trở nên khó nhận diện hơn bao giờ hết dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Các sa mạc ở Arab Saudi vốn thu hút du khách bởi vẻ đẹp của những cồn cát đỏ và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Trong đó có sa mạc Nafud (cồn cát đỏ) và khu vực gần sa mạc Rub al Khali, nơi du khách có thể cắm trại, cưỡi lạc đà, lái xe địa hình và tìm hiểu cuộc sống người bản địa.

Lần đầu tiên trong 30 năm, nhiều vùng sa mạc ở nước này có tuyết phủ kín khiến du khách vừa lạ lẫm lại thích thú.