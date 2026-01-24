Những chi tiết đặc biệt trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được bầu ra tại Đại hội XIV của Đảng, với cơ cấu gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 nhân sự dự khuyết.

10 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Bí thư Trung ương Đảng tái cử

Trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, có 123 Ủy viên Trung ương chính thức thuộc khối các cơ quan Trung ương và 57 Ủy viên Trung ương đến từ các tỉnh, thành phố.

So với khóa XIII có 109 Ủy viên Trung ương thuộc khối các cơ quan Trung ương và 71 Ủy viên đến từ các địa phương thì khóa này, số Ủy viên ở các cơ quan Trung ương tăng 14 người, còn số ủy viên của các tỉnh, thành giảm 14 người.

7/10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử Trung ương khóa mới (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Trong số lãnh đạo địa phương có 19 ủy viên Trung ương đang giữ chức Chủ tịch UBND các tỉnh, thành, gồm cả Trung ương chính thức và dự khuyết.

Với 20 ủy viên dự khuyết, có một nửa đến từ địa phương và chủ yếu là các phó bí thư, chủ tịch tỉnh.

Lần này, các ban đảng cũng có nhiều thành viên tham gia Trung ương, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương “góp” 7 Ủy viên chính thức, gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và 6 Phó Chủ nhiệm.

Ban Tổ chức Trung ương cũng có 7 lãnh đạo tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, trong đó có Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng và 2 Phó trưởng Ban, gồm 2 Phó trưởng Ban kiêm nhiệm là Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

4 Ủy viên Trung ương chính thức công tác tại Ban Nội chính Trung ương. Cùng với đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng 4 cấp phó cũng được bầu vào Trung ương khóa mới, trong khi Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương có 3 Ủy viên chính thức, đều là những nhân sự tái cử, gồm cả Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị.

13 thành viên Chính phủ tái cử là ai?

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, là 2 nhân sự thuộc khối Chủ tịch nước trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Khối các cơ quan tư pháp có 3 Ủy viên Trung ương chính thức, trong đó có 1 nhân sự của VKSND Tối cao và 2 người ở TAND Tối cao.

Trong số 10 lãnh đạo Chính phủ khóa XIII, chỉ có 2 Phó Thủ tướng tái cử là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và 7 Phó Thủ tướng không tiếp tục tham gia Trung ương khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là một trong hai lãnh đạo Chính phủ tái cử Trung ương khóa mới, cùng với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cùng với đó, trong số 17 bộ trưởng, trưởng ngành sau sắp xếp bộ máy, 11 người tiếp tục được tín nhiệm tham gia Trung ương khóa mới, gồm Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

19 thứ trưởng các bộ cũng góp mặt trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó có 7 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1 Đại tướng và 6 Thượng tướng); 6 Thứ trưởng Bộ Công an (5 Thượng tướng, 1 Trung tướng).

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ... cũng đều có thứ trưởng tham gia Trung ương khóa mới. Ở danh sách dự khuyết cũng có tên 2 nhân sự thứ trưởng, gồm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Với định hướng bổ sung Ủy viên Trung ương cho những lĩnh vực quan trọng, khối Quân đội lần này có 25 Ủy viên Trung ương, nhiều hơn khóa XIII 2 người.

Một số nhân sự liên quan khoa học công nghệ cũng được bổ sung vào danh sách Ủy viên Trung ương khóa mới để phục vụ cho định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong số này có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy và ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cũng với định hướng bổ sung Ủy viên Trung ương cho những địa phương sáp nhập, lần này, một số địa phương có nhiều nhân sự tham gia Trung ương. TPHCM là địa phương có nhiều Ủy viên Trung ương nhất, với 6 người gồm cả chính thức và dự khuyết.

Đó là: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (dự khuyết).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tại Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Hà Nội, Thanh Hóa mỗi địa phương có 3 Ủy viên Trung ương, Cần Thơ và Hải Phòng mỗi nơi có 2 Ủy viên Trung ương.

Ở khối Quốc hội, có 10 nhân sự tái cử, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, một số phó chủ tịch và người đứng đầu các ủy ban của Quốc hội. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng tái cử Trung ương khóa mới.

Ông Nguyễn Minh Triết là Ủy viên Trung ương trẻ nhất

Xét về độ tuổi, tuổi trung bình của các Ủy viên Trung ương chính thức là 55,35 và của ủy viên dự khuyết là 45,57. Người trẻ nhất trong Ban Chấp hành khóa mới là ông Nguyễn Minh Triết - 38 tuổi. Ông Triết hiện là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cũng thuộc lớp ủy viên trẻ (43 tuổi), có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh; Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng. Tất cả nhân sự này đều là Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Trong số 180 ủy viên Trung ương chính thức của khóa mới có 159 nam và 21 nữ ủy viên, còn danh sách 20 ủy viên dự khuyết không có thành viên nào là nữ.

Phần lớn Ủy viên Trung ương chính thức nằm trong độ tuổi 50-60 tuổi (145 người, chiếm hơn 81%); 20 người trên 60 tuổi và 11 người dưới 50 tuổi.

Trong khi đó, phần lớn nhân sự Trung ương dự khuyết có độ tuổi dưới 50 - với 18 người (chiếm gần 95% tổng số Ủy viên Trung ương dự khuyết).

Còn Ủy viên Trung ương chính thức trẻ nhất là bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Bà Hạnh năm nay 46 tuổi.