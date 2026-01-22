Tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư khóa mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang bước vào ngày làm việc thứ tư với phần nội dung quan trọng liên quan công tác nhân sự.

Tại Đại hội, 1.586 đại biểu sẽ bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, diễn ra ngay tại Đại hội, để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới

Tổng Bí thư là chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng. Chức danh Tổng Bí thư kiêm nhiệm vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng thời cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Điều lệ Đảng cũng nêu rõ Tổng Bí thư giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Tiêu chuẩn với người giữ chức danh Tổng Bí thư

Liên quan quy định về tiêu chuẩn lựa chọn Tổng Bí thư, Quy định số 365 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đã nêu rõ các tiêu chuẩn chung và riêng.

Theo đó, Tổng Bí thư ngoài bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực riêng.

Trước hết, về tiêu chuẩn của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quy định nêu rõ những nhân sự được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị, ý thức tổ chức kỷ luật; không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm.

Toàn cảnh Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng cần quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Họ cũng phải là những nhân sự có ý thức trách nhiệm cao, có khả năng xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra; có tâm, có tầm và trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là Ủy viên Trung ương chính thức trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND) hoặc trưởng các ban, bộ, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và tương đương.

Trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Riêng với Tổng Bí thư, ngoài các tiêu chuẩn trên, phải là người tiêu biểu, có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và Nhân dân.

Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhân sự được lựa chọn cho vị trí này cũng cần tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng; có tư duy lý luận chính trị sắc sảo; có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước...

Đại hội XIV của Đảng đã điều chỉnh chương trình làm việc, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch và sẽ bế mạc chiều 23/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng Bí thư cũng cần có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, đổi mới, đột phá, quyết đoán; có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, định hướng chiến lược; bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc.

Người đảm nhiệm chức danh Tổng Bí thư cần có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt.

Tổng Bí thư theo quy định, cũng phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.