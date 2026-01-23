Những bộ trưởng tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được bầu ra tại Đại hội XIV của Đảng, gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Nhiều thành viên Chính phủ khóa XIII tiếp tục hiện diện trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, trong đó có 2 Phó Thủ tướng và 11 bộ trưởng, trưởng ngành tái cử.

2 Phó Thủ tướng tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê tỉnh Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV và từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo ở Yên Bái như Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tháng 10/2020, bà được điều động giữ chức Thứ trưởng, sau đó được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ và trở thành Phó Thủ tướng vào cuối tháng 10/2025.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở Gia Lai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Là cán bộ trưởng thành, gắn bó với tỉnh Bình Định (cũ), ông Hồ Quốc Dũng từng là Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy, sau đó kiêm nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) sau khi tỉnh Bình Định hợp nhất với tỉnh Gia Lai và giữ cương vị này đến tháng 10/2025 - khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Trong số bộ trưởng tái cử lần này, có 1 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII là Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ông Trung là Ủy viên Trung ương XII, XIII, XIV và được bầu vào Ban Bí thư hồi tháng 10/2023.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở Huế. Ông là Tiến sĩ Luật và Thạc sĩ Luật quốc tế, ngoại giao. Ông Trung đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 10/2025.

2 Đại tướng thuộc lực lượng vũ trang, gồm Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, cũng góp mặt trong số các Tư lệnh ngành tái cử Trung ương khóa mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quân sự, tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII, XIV và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đại tướng Phan Văn Giang giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2021.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và được bầu vào Bộ Chính trị hồi tháng 8/2024.

Đại tướng Lương Tam Quang là Cử nhân Luật, An ninh, có nhiều năm công tác và gắn bó với lực lượng công an nhân dân. Ông giữ cương vị Bộ trưởng Công an và được thăng hàm Đại tướng từ năm 2024.

Một số bộ trưởng tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Cũng nhận được tín nhiệm cao tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới còn có Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 10/2025.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Ông có Tiến sĩ Luật, Cử nhân hành chính, là Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết) và XIII. Ông Ninh làm Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 8/2024. Ông đồng thời là bộ trưởng trẻ nhất tái cử vào Trung ương khóa XIV.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông tham gia Trung ương các khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV. Ông Thắng là Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính từ năm 2024.

Tư lệnh ngành Xây dựng Trần Hồng Minh sinh năm 1967, quê ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Có trình độ Tiến sĩ Kỹ thuật, ông Minh làm Bộ trưởng GTVT từ tháng 11 và sau đó, khi Bộ GTVT hợp nhất với Bộ Xây dựng hồi đầu năm 2025, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Xây dựng.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn. Ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ năm 2021 và là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng và đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường từ cuối năm 2025.

Các thành viên Chính phủ khóa XIII bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (Ảnh: TTXVN).

Đáng chú ý, trong dàn tư lệnh ngành, có 2 thành viên nữ cũng tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đó là Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Hải Phòng, trở thành Bộ trưởng Y tế từ tháng 10/2022. Bà Lan là nữ lãnh đạo tham gia Trung ương các khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Còn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng từng là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Bà Hồng sinh năm 1968, quê ở Hà Nội, đảm nhiệm cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ cuối năm 2020.

Cũng theo kết quả bầu tại Đại hội XIV của Đảng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, là thành viên Chính phủ lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Hùng sinh năm 1973, quê ở Hưng Yên, từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trước khi được điều động về Bộ Công Thương giữ chức Quyền Bộ trưởng vào cuối năm 2025.