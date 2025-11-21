Bộ Nội vụ trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới

Ngày 20-21/11, tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền Trung năm 2025 và bình đẳng giới cho nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng NTM.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cùng gần 200 học viên đại diện các tỉnh, thành miền Trung.

Gần 200 học viên đại diện các tỉnh, thành miền Trung tham gia hội nghị (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại hội nghị, cán bộ, công chức làm công tác xây dựng NTM, các học viên được cập nhật và trao đổi ba chuyên đề chính: Tổng kết kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định hướng triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035.

Cùng với đó là nội dung về vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các kết quả tiêu biểu trong thực hiện chương trình thời gian qua.

Đặc biệt, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới cho cán bộ, công chức và các học viên với nội dung trọng tâm: Kiến thức nền tảng về bình đẳng giới trong doanh nghiệp và các kỹ năng thực hành nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong xây dựng NTM.

Hội nghị diễn ra tại Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các địa phương khi cử cán bộ, công chức, chủ doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia đầy đủ, ngoại trừ một số địa phương bị chia cắt vì sạt lở.

Theo Thứ trưởng, sau 1,5 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị nhiều kiến thức quan trọng về công tác xây dựng NTM và bình đẳng giới với hình thức học kết hợp nghe giảng, thảo luận và khảo sát thực tiễn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một trong những chương trình hiệu quả nhất, góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, trong đó có đóng góp lớn của phụ nữ, đặc biệt là nữ chủ doanh nghiệp và hợp tác xã.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Giai đoạn 2021-2025, nhiều địa phương đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 13/63 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn tồn tại khó khăn như sự chồng chéo giữa các chương trình, một số tiêu chí khó thực hiện ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bình đẳng giới tuy được chú trọng nhưng chưa đồng đều.

Giai đoạn 2026-2035, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để tháo gỡ vướng mắc, cập nhật các định hướng mới, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Bên cạnh đó là triển khai Nghị quyết của Trung ương về Tam nông (Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn), Nghị quyết số 68 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và yêu cầu tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Nông thôn mới, Giảm nghèo, Dân tộc).

Theo Thứ trưởng, Bộ Nội vụ đang đảm nhiệm nhiều nội dung quan trọng của chương trình như tiêu chí về cán bộ công chức xã đạt chuẩn, tỷ lệ lao động qua đào tạo, công tác bình đẳng giới, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", công tác tuyên truyền, đào tạo và giám sát thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch sát thực tế; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nữ chủ doanh nghiệp; tiếp tục phát động phong trào thi đua; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; chủ động kiến nghị điều chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện chương trình.