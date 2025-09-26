Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 26/9, TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ở Hà Nội tăng từ 13 triệu đồng/người/năm (2010) lên 74,3 triệu đồng/người/năm (2024), đứng đầu cả nước. Hà Nội không còn hộ nghèo.

Cùng với đó, hạ tầng nông thôn của Hà Nội cũng phát triển đồng bộ, hiện đại. Giai đoạn 2010-2024, thành phố huy động hơn 185.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 21.000 tỷ đồng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao Bằng công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội (Ảnh: Viết Thành).

Đến hết năm 2024, Hà Nội có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 229 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 60%); 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 29%).

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm (chiếm 21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chúc mừng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô đón nhận các danh hiệu cao quý. Ông Hoan cho biết thành tựu này không chỉ của riêng Hà Nội mà còn là thành tựu chung của cả nước.

Ông Hoan nhấn mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới không dừng ở mục tiêu phát triển hạ tầng nông thôn mà còn hướng đến mục tiêu thay đổi toàn diện, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống, đáng để quay về.

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, Hà Nội cần tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đưa phong trào đi vào chiều sâu, bền vững, giàu bản sắc văn hóa thủ đô, theo Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Viết Thành).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới.

Theo ông Thanh, trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển.

Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch; đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ...