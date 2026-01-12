Martinelli tỏa sáng sau lùm xùm chơi xấu, Arsenal đi tiếp tại FA Cup

Gabriel Martinelli của Arsenal đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau hành động đẩy hậu vệ Conor Bradley của Liverpool ra khỏi sân trong những phút cuối trận hòa 0-0 tại Ngoại hạng Anh vào giữa tuần trước.

Sự việc xảy ra khi cầu thủ người Bắc Ireland ngã xuống sân với một chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng Martinelli lại tưởng rằng anh câu giờ. Liverpool xác nhận vào hôm 11/1 rằng Bradley cần phải phẫu thuật và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Sau trận đấu, Martinelli đã gửi lời xin lỗi đến Bradley.

Trước những áp lực lớn, tiền đạo người Brazil đã bất ngờ có màn trình diễn chói sáng với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp Arsenal đánh bại Portsmouth 4-1 ngay tại Fratton Park để giành vé vào vòng 4 FA Cup. Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh của "Pháo thủ" mà còn duy trì đà hưng phấn của họ trên mọi đấu trường.

Arsenal khởi đầu khó khăn trên sân Portsmouth (Ảnh: Getty).

Trận đấu khởi đầu đầy bất ngờ khi đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh bị đại diện hạng Nhất, Portsmouth, chọc thủng lưới chỉ sau 3 phút. Colby Bishop nhanh chóng tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút bị Kepa Arrizabalaga cản phá để mở tỷ số, đẩy bầu không khí trên sân Fratton Park lên cao trào.

Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng lấy lại thế trận và chỉ cần 5 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ một tình huống phạt góc, hàng thủ Portsmouth không thể phá bóng dứt khoát, tạo điều kiện để Andre Dozzell vô tình phản lưới nhà.

Đến phút 25, Martinelli đưa "Pháo thủ" vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả treo bóng của Noni Madueke. Ngôi sao người Brazil tiếp tục gây sóng gió cho khung thành đội chủ nhà, dù sau đó không lâu cú dứt điểm cận thành của anh đưa bóng trúng cột dọc. Trước khi hiệp một khép lại, Madueke sút hỏng phạt đền, giúp Portsmouth vẫn nuôi hy vọng mong manh.

Sang hiệp hai, Arsenal cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp. Martinelli hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền tinh tế của Gabriel Jesus, trước khi khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng một cú đánh đầu khác từ tình huống cố định, hoàn tất cú hat-trick.

Martinelli ăn mừng hat-trick vào lưới đối thủ (Ảnh: Getty)

Với ba bàn thắng của Martinelli, Arsenal tiếp tục cho thấy sức mạnh từ các tình huống phạt góc khi đã ghi tới 17 bàn từ bóng chết kể từ đầu mùa. Chiến thắng 4-1 trước Portsmouth giúp thầy trò HLV Mikel Arteta thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup và duy trì đà hưng phấn trên mọi đấu trường.