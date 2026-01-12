Man Utd sớm rời FA Cup sau thất bại trước Brighton

Man Utd tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi bị Brighton loại khỏi FA Cup với thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford vào rạng sáng 12/1, trong bối cảnh "Quỷ đỏ" vẫn chưa tìm được huấn luyện viên trưởng chính thức.

Thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Darren Fletcher, Man Utd nhập cuộc đầy chệch choạc và sớm phải trả giá. Ngay phút 12, Brajan Gruda đã tận dụng đường kiến tạo của Danny Welbeck mở tỷ số cho Brighton. Bàn thua sớm khiến bầu không khí tại "Nhà hát của những giấc mơ" nhanh chóng trở nên nặng nề.

Man Utd chơi nhạt nhòa dưới sự dẫn dắt của HLV Fletcher (Ảnh: Getty).

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn sau bàn thua, đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Những pha lên bóng thiếu ý tưởng cùng sự rời rạc giữa các tuyến khiến Man Utd không tạo ra được sức ép đủ lớn về phía khung thành đội khách trong phần lớn thời gian hiệp một.

Sang hiệp hai, hy vọng mong manh của "Quỷ Đỏ" nhanh chóng bị dập tắt. Phút 67, Danny Welbeck đã tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt cho Brighton và giáng đòn mạnh vào tinh thần của đội bóng cũ.

Trên khán đài, những tiếng hô phản đối gia đình Glazer và tỷ phú Jim Ratcliffe liên tục vang lên, phản ánh rõ sự bất mãn ngày càng lớn của người hâm mộ trước tình cảnh sa sút toàn diện của Man Utd. Mọi kỳ vọng về sự khởi sắc sau quyết định sa thải Ruben Amorim nhanh chóng tan biến.

Phải đến những phút cuối, Man Utd mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Pha đánh đầu của Benjamin Sesko thắp lên chút hy vọng mong manh cho Man Utd, nhưng chừng đó là không đủ để giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại.

Shea Lacey bị đuổi khỏi sân (Ảnh: Getty).

Bi kịch với "Quỷ Đỏ" khép lại ở phút 89 khi tài năng trẻ Shea Lacey nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng với trọng tài, khép lại một buổi tối đáng quên tại Old Trafford.

Thất bại trước Brighton không chỉ khiến Man Utd chính thức dừng bước tại FA Cup, mà còn đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của Darren Fletcher trên cương vị HLV tạm quyền, trong lúc đội bóng tiếp tục chìm trong khủng hoảng và chưa thấy lối thoát rõ ràng.