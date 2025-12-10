Nhiều cây xà cừ gần hồ nước nổi tiếng Sóc Trăng bị đốn chưa rõ nguyên nhân

Ngày 10/12, theo ghi nhận của phóng viên, trong khu vực Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), ở khu vực kinh doanh cây kiểng (trước đây) có khoảng 3-4 cây xà cừ bị đốn. Các đoạn thân cây đã vận chuyển đi nơi khác, còn chỗ gốc cây (đường kính 50-70cm) được che bằng các búi cỏ, đất.

Một cây bị đốn còn nằm tại chỗ (Ảnh: CTV).

Bước vào sâu bên trong (khu vực gần sân bóng đá mini) có rất nhiều cây xà cừ bị đốn hạ. Nhiều đoạn thân cây vẫn nằm ngổn ngang bên đường.

Một số đoạn thân cây dường như được người chặt dùng các cành cây che lại. Các gốc cây đều lộ trên mặt đất. Các cây này cũng có đường kính khoảng 50-70cm.

Khu văn hóa hồ Nước Ngọt được người dân Sóc Trăng ví như “Đà Lạt 2”, bởi có phong cảnh hữu tình, nằm tại trung tâm TP Sóc Trăng cũ (nay là phường Sóc Trăng).

Ngoài 2 hồ nước lớn trong xanh, nơi đây còn có hàng trăm cây xanh rợp bóng mát, tạo thành “lá phổi xanh” cho địa phương. Hằng ngày, rất đông người dân vào đây vui chơi, giải trí và tập thể dục, gắn với kỷ niệm bao thế hệ.

Cây xà cừ bị đốn có đường kính gốc khoảng 50-70cm (Ảnh: CTV).

Theo một người dân ở địa phương, việc đốn nhiều cây xà cừ cổ thụ đã làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan, “lá phổi xanh” của khu văn hóa này bị đe dọa.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, sở đã nắm thông tin và đang cho làm rõ vụ việc.