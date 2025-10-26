Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều và đêm 26/10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối nay (Ảnh: Khôi Vũ).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn từ ngày 26/10 đến hết đêm 27/10, Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, tổng lượng phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/10, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông; lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm/3 giờ.

Dự báo ngày và đêm 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mưa lớn ở khu vực trên có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.