Mưa rả rích kéo dài, giao thông Hà Nội tê liệt nhiều tuyến đường

Mưa lớn kéo dài từ sớm nay (14/10), khiến việc đi lại của người dân trong buổi sáng gặp nhiều khó khăn, hàng loạt tuyến đường chính rơi vào tình trạng ùn tắc.

Hàng dài phương tiện ô tô ùn ứ kéo dài trên đường đại lộ Thăng Long (hướng qua hầm chui vành đai 3) trong sáng nay.

Dưới hầm chui Trung Hòa, hướng từ Nam Từ Liêm về trung tâm, dòng phương tiện dày đặc gần như đứng im.

Mưa kéo dài làm nền nhiệt giảm, đường trơn trượt, mưa hắt cản trở tầm nhìn... khiến người dân di chuyển trên đường chậm hơn thường lệ.

Khoảng 7h30, lưu lượng phương tiện di chuyển trên cầu Long Biên hướng vào trung tâm tăng cao, dòng xe máy nối dài, di chuyển chậm chạp trong làn mưa tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng đầy vất vả.

Trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở luôn trong tình trạng đông đúc, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển. Mỗi khi trời mưa, tình hình giao thông tại đây càng trở nên căng thẳng.

Lúc gần 8h, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau từ trên cầu vượt Trung Hòa tràn xuống đường Nguyễn Chí Thanh, xếp thành hàng dài di chuyển chậm chạp.

Dưới cơn mưa sáng, người điều khiển phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Đến 9h30, mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, khiến nhiều tuyến đường tiếp tục ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm chạp và kéo dài tình trạng tắc nghẽn từ khung giờ cao điểm.