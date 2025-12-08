Công an xác minh nghi vấn dự án Nuôi em thiếu minh bạch tài chính

Ngày 8/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh thông tin phản ánh về sự thiếu minh bạch trong hoạt động của dự án Nuôi em Nghệ An.

Trước đó, từ tháng 9, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã rộ lên các bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án từ thiện này.

Hình ảnh bữa cơm của học sinh bán trú tại xã miền núi Nghệ An được đăng tải trên Fanpage Dự án Nuôi em Nghệ An (Ảnh: Fanpage Dự án nuôi em - Nghệ An).

Theo giới thiệu, dự án Nuôi em Nghệ An được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho học sinh nghèo tại các xã biên giới, vùng cao thuộc tỉnh Nghệ An.

Dự án này được Trung tâm Tình nguyện quốc gia - Trung ương Đoàn giám sát điều phối, dưới sự điều hành của mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung. Nhà tài trợ thường chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của dự án để hỗ trợ các chương trình hoặc các em nhỏ cụ thể.

Trên một số bài kêu gọi tài trợ trên Fanpage của dự án, bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là trưởng ban, quản lý dự án.

Tuy nhiên, khi các nhà hảo tâm bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch và muốn làm rõ các khoản thu, chi, họ đã không thể liên hệ được với bà Nga. Điều này đã khiến nhiều nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh việc quản lý và sử dụng kinh phí của dự án.

Sáng cùng ngày, phóng viên Dân trí đã cố gắng liên hệ với bà Đỗ Thị Nga qua số điện thoại được đăng tải trên các chứng từ của Fanpage dự án Nuôi em Nghệ An, nhưng số điện thoại này đã bị khóa và không thể liên lạc được.

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, vụ việc đang trong quá trình xác minh và chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan.