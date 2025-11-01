Miền Bắc đón thêm không khí lạnh mạnh, có nơi rét đậm

Chiều 1/11, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và tối 2/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng đêm 2-4/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa; khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Hà Nội đêm 2-4/11 có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Nhiều nơi ở miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều nắng hanh trong nhiều ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Về tình hình mưa ở miền Trung, cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Dự báo khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 5-6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 2-5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông tại Hà Tĩnh gồm Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2-3.

Tại Quảng Trị, lũ trên sông Gianh lên mức báo động 2-3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Tại Huế, lũ trên sông Bồ, sông Hương lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Tại Đà Nẵng, lũ trên sông Vu Gia Thu Bồn lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Tại Quảng Ngãi, lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3, sông Sê San lên mức báo động 1-2.

Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.