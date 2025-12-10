Không cấp thẻ nhà báo cho người làm việc tại tạp chí khoa học

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó chương về thẻ nhà báo được chỉnh lý theo hướng chặt chẽ hơn, quy định rõ đối tượng được cấp thẻ, điều kiện bắt buộc, các trường hợp bị từ chối và thu hồi thẻ.

Chỉ cấp thẻ cho các chức danh thuộc cơ quan báo chí

Theo quy định của Luật mới, thẻ nhà báo được cấp cho lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo phòng chuyên môn, phóng viên, biên tập viên, người làm công tác quay phim và đạo diễn chương trình phát thanh - truyền hình. Những người làm quản lý nhà nước về báo chí và người làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các cơ sở giáo dục đại học cũng thuộc diện xem xét cấp thẻ khi đáp ứng điều kiện.

Một thay đổi quan trọng là người làm việc tại tạp chí khoa học không thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo. Theo đó, tạp chí khoa học được xác định hoạt động theo chức năng nghiên cứu, trao đổi học thuật, không nhằm mục tiêu tác nghiệp báo chí, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều khoản này.

Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, Luật yêu cầu người được đề nghị phải công tác liên tục từ hai năm trở lên tại cơ quan báo chí và có bằng đại học; riêng quay phim của cơ quan báo chí có loại hình truyền hình và người dân tộc thiểu số đang thực hiện nội dung bằng tiếng dân tộc thiểu số có thể chỉ cần bằng cao đẳng.

Từ ngày 1/1/2027, ứng viên cấp thẻ lần đầu phải hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề báo do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Người làm việc tại tạp chí khoa học không thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo (Ảnh minh họa: Hoàng Triều).

Siết chặt đạo đức và trách nhiệm

Luật quy định một loạt trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo. Người đang bị điều tra trong vụ án hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích sẽ không được đưa vào diện xem xét. Tương tự, người từng bị thu hồi thẻ nhà báo theo quy định pháp luật phải chờ ít nhất 12 tháng kể từ thời điểm bị thu hồi mới được đề nghị cấp lại.

Các trường hợp bị xử lý kỷ luật hoặc bị Hội Nhà báo kết luận vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà chưa hết thời hạn một năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực cũng sẽ không đủ điều kiện.

Ngoài ra, người không giữ một trong các chức danh thuộc cơ quan báo chí theo quy định cũng không được xét cấp thẻ, bảo đảm việc sử dụng thẻ nhà báo gắn đúng với nhiệm vụ nghề nghiệp.

Quy định rõ các trường hợp bị thu hồi thẻ

Luật Báo chí (sửa đổi) cũng liệt kê cụ thể các trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo, nhằm tăng tính răn đe và minh bạch. Người vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ sai mục đích hoặc đăng phát thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị thu hồi thẻ.

Thẻ cũng bị thu hồi khi người được cấp vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên 2 lần trong 2 năm liên tiếp. Trường hợp bị khởi tố bị can, cá nhân đó cũng bị thu hồi thẻ; nếu sau đó được đình chỉ điều tra hoặc có kết luận không phạm tội thì cơ quan quản lý sẽ xem xét trả lại thẻ.

Người không còn làm việc tại cơ quan báo chí hoặc thay đổi vị trí công tác không thuộc diện được cấp thẻ phải nộp lại thẻ trong thời hạn quy định. Nếu không nộp đúng hạn, cơ quan quản lý có quyền quyết định thu hồi.