TPHCM cho phép Vingroup nghiên cứu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của các sở, ngành về việc giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Khu du lịch biển Vũng Tàu (phía xa) nhìn từ dự án lấn biển Cần Giờ. Khoảng cách giữa 2 bờ khoảng 10km đường chim bay (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, Vingroup phải tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Vingroup có thời hạn 12 tháng để hoàn thành báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trường hợp báo cáo đề xuất không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn 12 tháng mà Vingroup chưa gửi báo cáo, thành phố xem như doanh nghiệp từ chối không tham gia đầu tư, tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện; đồng thời, công văn này sẽ hết hiệu lực thi hành.

Thành phố cũng lưu ý việc giao lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không ràng buộc điều kiện chỉ định Vingroup là nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TPHCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Một phương án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

UBND TPHCM cũng giao các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn để hỗ trợ và hướng dẫn Tập đoàn Vingroup trong quá trình nghiên cứu, khảo sát; đảm bảo sản phẩm nghiên cứu đạt hiệu quả, chất lượng; phù hợp với quy hoạch.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi UBND TPHCM, đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Vingroup cho rằng việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch.