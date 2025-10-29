Giá vé 2 tuyến buýt kết nối TPHCM với khu vực Bình Dương, Vũng Tàu

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, từ ngày 1/11, thành phố chính thức mở mới tuyến xe buýt số 171 (Bến xe Phú Chánh - Trung tâm Hành chính Bình Dương - Bến Thành) và tuyến xe buýt số 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành).

(Nguồn: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM).

Tuyến buýt số 171 có cự li 46km, thời gian giãn cách chuyến 10-120 phút với 42 chuyến mỗi ngày. Chuyến xe sớm nhất khởi hành lúc 5h30 và chuyến muộn nhất khởi hành lúc 19h25.

Tuyến buýt số 172 có cự li 97km, thời gian giãn cách chuyến 10-225 phút với 38 chuyến mỗi ngày. Chuyến xe sớm nhất khởi hành lúc 4h30 và muộn nhất lúc 19h45.

Đơn vị khai thác 2 tuyến xe là Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabuslines).

Cũng kể từ ngày 1/11, hoạt động đưa rước miễn phí phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ kết thúc. Hai tuyến xe buýt được mở mới để thay thế đội xe đưa rước.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, giai đoạn đầu, 2 tuyến xe buýt này chỉ cung cấp vé lượt theo hình thức không trợ giá. Về lâu dài, Sở Xây dựng TPHCM sẽ bổ sung chính sách trợ giá cho 2 tuyến xe buýt nêu trên, dự kiến áp dụng từ đầu năm 2026.