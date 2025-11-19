Tổ chức lại đảng bộ 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và 4 ngân hàng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 208-KL/TW (ngày 11/11) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Tại phiên họp ngày 31/10, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Theo đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, cụ thể: Tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TPHCM,...

Chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Tổ chức lại 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước (VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank) theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính; tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng uỷ Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý cho thực hiện thí điểm các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở.

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp ủy địa phương về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước,...

Các nội dung trên hoàn thành trước 31/12, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước 5/1/2026 qua Ban Tổ chức Trung ương.

Các tỉnh, thành ủy được giao lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở địa phương và chuyển về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường; phối hợp với Đảng ủy Chính phủ tiếp nhận các tổ chức đảng thuộc đảng bộ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường.

