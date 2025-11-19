Thái Lan: Bé sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trong két nước bồn cầu

Ngày 15/11, thủ đô Bangkok có 2 vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, một trường hợp xảy ra tại quận Lak Si và một trường hợp ở quận Lat Krabang.

Tại quận Lak Si, vào khoảng 8h (theo giờ địa phương), cảnh sát Thung Song Hong nhận được cuộc gọi thông báo của người dân về việc phát hiện trẻ sơ sinh tử vong nằm trong thùng rác ở ngõ Chaeng Wattana Soi 10.

Thùng chứa rác thải là nơi tìm thấy thi thể của bé trai sơ sinh (Ảnh: News).

Người phát hiện là một công nhân thu gom rác. Anh thấy có mảnh vải trong túi nên tò mò mở ra xem rồi bàng hoàng thấy thi thể em bé.

Khi kiểm tra chiếc thùng rác đặt cạnh một tòa nhà chung cư, lực lượng chức năng còn phát hiện một túi nilon. Ngoài thi thể bé trai còn nguyên dây rốn và nhau thai, còn có một túi thuốc và băng vệ sinh.

Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy tìm người liên quan.

Tới 11h cùng ngày tại quận Lat Krabang, lực lượng chức năng tiếp tục được điều tới kiểm tra khu nhà vệ sinh trong một tòa nhà trên đường Pattana Chonabhot.

Tại tầng 3, nhân viên dọn vệ sinh phát hiện một bé gái sơ sinh. Em bé có khả năng vừa chào đời chưa được một ngày tuổi, bị bỏ lại trong két nước bồn cầu. Em bé vẫn còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên cứu hộ được gọi tới khẩn cấp để hỗ trợ.

Két nước bồn cầu là nơi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi (Ảnh: News).

Nhân chứng là nữ nhân viên dọn vệ sinh ở tầng 3 của tòa nhà. Người này cho biết khi đang làm việc, cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh nên vội chạy vào kiểm tra.

Khi mở nắp két nước với lượng nước không chứa quá đầy, người này phát hiện em bé nằm bên trong. Đứa trẻ dường như bị đặt vào trong bồn chứa sau khi vừa chào đời. Em bé không được mặc quần áo và đôi tay đã tái nhợt, nhăn nheo do bị ngâm nước.

Theo đánh giá ban đầu từ nhân viên cứu hộ, tình trạng bé gái "khá nguy kịch" với trọng lượng chưa đầy 3kg. Sau đó, đứa bé được đưa vào bệnh viện Sirindhorn cấp cứu kịp thời, trên người không có thương tích.

Hiện em bé được chăm sóc trong bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định (Ảnh: News).

May mắn được phát hiện và cấp cứu khẩn trương, em bé hiện ổn định sức khỏe. Một đoạn video được nhân viên tại bệnh viện ghi lại cho thấy, bé gái được ủ ấm bằng chăn. Trung úy Kritsada Saikhong thuộc đồn cảnh sát Lat Krabang cho biết, bé chưa đầy một ngày tuổi.

“Bé là trẻ sơ sinh nhưng không có bất cứ thông tin gì về người mẹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để tìm người đã bỏ rơi bé trong bồn xả nước. Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh để xác định ai đã vào tòa nhà và sử dụng nhà vệ sinh này", Trung úy Saikhong nói.

Theo Điều 306 Bộ luật Hình sự Thái Lan, hành vi bỏ rơi trẻ em có thể bị phạt tù tối đa 3 năm và phạt tiền lên tới 6.000 baht (gần 5 triệu đồng).