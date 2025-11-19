Ông Hà Quang Trung được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 19/11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 33 (Kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Quang Trung khẳng định tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,...

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976 (quê xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên). Ông Trung có trình độ chuyên môn Đại học ngành tài chính - tín dụng, Thạc sĩ kinh doanh và quản lý; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Theo Quyết định số 2524 ngày 14/11, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu).

Cũng trong kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã bầu ông Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các cán bộ vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Bà Giàng Páo Mỷ bày tỏ tin tưởng và mong muốn các cán bộ được bầu sẽ cùng tập thể thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.