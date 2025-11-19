Chủ trang trại cá tầm ở Lâm Đồng bị lũ cuốn mất tích

Đêm 19/11, UBND xã Lạc Dương phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm người đàn ông bị lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi) đến trang trại nuôi cá tầm của gia đình ở thôn Đông Mang, xã Lạc Dương, để chống lũ.

Khu vực chủ trang trại cá tầm bị nước cuốn mất tích (Ảnh: Khánh Hồng).

Không may, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, chảy xiết khiến ông Thắng bị cuốn trôi, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Đến hơn 20h, công tác cứu nạn vẫn chưa có kết quả.