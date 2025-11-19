Xe thiết giáp xuyên đêm giải cứu người dân vùng lũ

Suốt đêm 18 đến rạng sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh nhấn chìm nhiều khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai). Công tác cứu hộ người dân đang được các lực lượng triển khai.

Trước tình huống nguy cấp, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai và địa phương không quản hiểm nguy, miệt mài gõ từng cánh cửa, cõng từng cụ già, dìu từng em nhỏ đến nơi an toàn.

Xe thiết giáp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia ứng cứu người dân bị nước lũ cô lập trong đêm 18, rạng sáng 19/11 (Ảnh: Hồng Phúc).

Theo Thượng tá Khương Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, để ứng cứu người dân, đơn vị huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện như xe thiết giáp, ca nô, xe vận tải chuyên dụng cơ động đến hiện trường cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, tất cả 16 khu phố của phường đều bị nước lũ cô lập, trong đó có khu vực bị ngập và cô lập từ chiều 18/11.

Nước ngập vào nhà dân ở tổ 3, khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây sáng 19/11 (Ảnh: Công Sơn).

Đến chiều tối cùng ngày, nước sông Hà Thanh đổ về cuồn cuộn làm tất cả các khu phố trên địa bàn đều bị ngập.

“Các khu phố ở phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương là những nơi bị ngập sâu nhất. Có khoảng 10.000 hộ dân bị ngập lụt, đã di dời hơn 3.000 hộ. Phường cũng di dời gần 40 hộ khu vực sạt lở ở núi Hòn Chà”, ông Diễn cho biết.

Nước lũ vẫn dâng cao tại các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.... (Ảnh: Bốn Toàn).

Giữa màn đêm lạnh buốt, các cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước lũ chảy xiết để cứu những người dân ở vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đến 3h ngày 19/11, nhiều người dân đã được các lực lượng ứng cứu đưa đến nơi an toàn. Đồ ăn, nước uống và chăn ấm được phân phát ngay trong đêm để bà con ổn định tạm thời.