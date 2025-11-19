Phạm Anh Khoa: “Âm nhạc cho tôi cơ hội được bắt đầu lại”

Sau 19 năm bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, gần đây, Phạm Anh Khoa gây chú ý với nhiều thay đổi trong hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc.

Mới đây, anh chính thức ra mắt EP (đĩa mở rộng) Dân tôi ca, kết hợp giữa rock và chất liệu dân gian, tái hiện hành trình và tinh thần Việt Nam qua 4 ca khúc mang màu sắc sử thi đương đại.

Phạm Anh Khoa cho biết, ý tưởng của dự án xuất phát từ tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Sau nhiều năm làm nghề, anh tìm được sự đồng điệu trong âm nhạc dân gian - nơi tiếng trống, tiếng chiêng và âm sắc truyền thống hòa cùng nhịp rock mạnh mẽ, tự do.

Phạm Anh Khoa chia sẻ về sự kết hợp giữa rock và chất liệu dân gian (Ảnh: Ban tổ chức).

EP gồm bốn ca khúc: Dân tôi ca, Tung tung cắc tùng tung, Nhong nhong nhong nhong và Tích tịch tình tang. Bốn ca khúc là bốn chương của một câu chuyện âm nhạc, tái hiện ba giá trị làm nên bản sắc Việt: Khởi nguyên, quật cường và nhân ái.

Các ca khúc đều do Phạm Anh Khoa sáng tác, lấy cảm hứng từ những truyện cổ tích, truyền thuyết như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng, Thạch Sanh... để kể về một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy bằng chính sức mạnh của mình.

“Âm nhạc cho tôi cơ hội được bắt đầu lại. Mỗi ca khúc là một lần tự soi mình rõ hơn”, Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Nhạc sĩ Đức Trí chúc mừng Phạm Anh Khoa (Ảnh: Ban tổ chức).

Phạm Anh Khoa cho biết anh không dùng chất liệu dân gian như lớp trang trí mà để rock và âm nhạc dân gian đối thoại với nhau, hòa quyện thành một ngôn ngữ âm nhạc thống nhất: Mãnh liệt, tự do nhưng gắn liền với cội nguồn.

Dự án cũng hướng đến khán giả trẻ, những người sẵn sàng đón nhận văn hóa Việt qua ngôn ngữ đương đại. Trước đó, ca khúc Dân tôi ca phát hành hồi tháng 8 đã nhanh chóng chinh phục khán giả, đặc biệt là cộng đồng yêu nhạc rock, khi thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc qua giai điệu hào sảng.

Các ca khúc thuộc EP Dân tôi ca sẽ được Phạm Anh Khoa trình diễn trong Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 tại Huế.