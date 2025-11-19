Bé gái thoát chết kỳ diệu khi căn nhà bị đất đá vùi lấp ở Đà Lạt

Tối 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu thành công một bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sạt lở taluy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương sạt lở, đất đá đổ ập xuống nhà dân trong con hẻm thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Lực lượng chức năng giải cứu bé gái bị kẹt trong vụ sạt lở (Ảnh: Văn Minh).

Nhiều người trong căn nhà kịp chạy ra ngoài thoát thân, riêng bé gái 8 tuổi bị kẹt lại trong phòng vệ sinh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 19h10, bé gái được công an đưa ra ngoài an toàn, giao cho gia đình chăm sóc.

Sau khi cứu người, cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn cho người dân.