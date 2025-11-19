Nhà đầu tư sợ hãi bán tháo, El Salvador mạnh tay bắt đáy bitcoin

El Salvador vừa hoàn tất một trong những đợt mua bitcoin lớn nhất, bổ sung 1.098 bitcoin chỉ trong 7 ngày. Tổng thống Nayib Bukele sau đó đăng tải ảnh chụp màn hình trên nền tảng X, cho thấy tổng lượng bitcoin do chính phủ nắm giữ đạt hơn 7.474 bitcoin, tương đương khoảng 688 triệu USD.

Tổng thống Nayib Bukele công khai chiến lược “mua khi giảm” để tối ưu giá vốn, thể hiện niềm tin dài hạn vào bitcoin bất chấp giá tiền số biến động mạnh, thậm chí có lúc thủng mốc 90.000 USD.

Chính phủ nước này xem bitcoin vừa là tài sản đầu tư vừa là biểu tượng chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo rủi ro cao nếu giá giảm sâu, trong khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào kiều hối và vay nợ nước ngoài.

Theo giới phân tích, động thái tiếp tục mua vào dù thị trường lao dốc phản ánh chiến lược dài hạn mà El Salvador theo đuổi đối với tài sản mã hoá.

Ông Andre Dragosch, chuyên gia nghiên cứu của công ty tài chính Bitwise, nhận định các quốc gia có chủ quyền đang tăng cường mua bitcoin khi giá điều chỉnh, cho thấy sự thay đổi nhất định trong cách tiếp cận tài chính toàn cầu.

Bà Stacy Herbert, Giám đốc Văn phòng bitcoin của El Salvador, gọi đồng tiền số lớn nhất thế giới là "tự do, minh bạch và trao quyền cho cá nhân". Bà cho rằng Tổng thống Bukele xem bitcoin như một công cụ phân phối thay vì củng cố quyền lực nhà nước.

El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận bitcoin là tiền tệ hợp pháp (Ảnh: Business Metrics).

Không chỉ El Salvador, một số ngân hàng trung ương cũng bắt đầu tiếp cận tài sản mã hoá. Ngân hàng Quốc gia Czech (CNB) cũng đã mua bitcoin và một số loại tiền mã hoá khác với tổng giá trị khoảng 1 triệu USD, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này nắm giữ trực tiếp tài sản mã hoá.

Trong khi đó, bitcoin tiếp tục giảm sâu. Ngày 18/11, giá bitcoin có thời điểm xuống dưới mức 90.000 USD. Mặc dù giao dịch mua gần 100 triệu USD của El Salvador tạo ra khoảng nghỉ tạm thời cho thị trường, đà giảm mạnh vẫn khiến tâm lý phòng thủ lan rộng.

Giới phân tích nhận định thị trường đang chờ xem liệu nhóm nhà đầu tư dài hạn có "hấp thụ" lượng cung ở vùng giá thấp hay không.