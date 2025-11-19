Nga phản hồi tin Mỹ soạn kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trang tin Axios dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ và Nga ngày 18/11 cho biết, kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn ra là một lộ trình gồm 28 điểm, lấy cảm hứng từ kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza mà ông Trump đưa ra.

Tương tự kế hoạch Gaza, đề xuất này bao gồm “hòa bình ở Ukraine, các bảo đảm an ninh, an ninh ở châu Âu và tương lai quan hệ Mỹ với Nga và Ukraine”, Axios cho hay.

Theo Axios, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang dẫn dắt quá trình xây dựng kế hoạch và “đã thảo luận sâu rộng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev”.

Axios dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, ông Witkoff đã trao đổi kế hoạch này với cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, vào đầu tuần này tại Miami.

Một quan chức Mỹ cũng nói với Axios rằng Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo cho các quan chức châu Âu về đề xuất.

Khi các phóng viên được hỏi về thông tin do Axios đăng tải liên quan tới cuộc thảo luận dẫn đến đề xuất mới về hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Không. Cho đến nay vẫn chưa có sáng kiến ​​nào về vấn đề này để công bố”.

Khi được hỏi liệu có diễn biến mới nào liên quan đến các điều khoản hòa bình của Nga do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra vào năm 2024 hay không, ông Peskov cho biết, ngoại trừ các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage ở Alaska hồi tháng 8, hiện không có diễn biến nào mới.

Tổng thống Putin năm ngoái đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Kiev cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng các sáng kiến mới của Nga "không có đề xuất hòa bình thực sự".

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong năm nay, kết quả đạt được là hai bên đồng ý trao đổi tù binh. Nga cũng trao trả cho Kiev thi thể của các quân nhân Ukraine tử trận. Hai bên cũng đã trao đổi dự thảo biên bản ghi nhớ về giải quyết xung đột, mặc dù không có nhiều tiến triển.

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, một kênh tin tức của Anh, vào ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng mình có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Trump, đây là một trong những lý do khiến ông từng nghĩ rằng việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ là một "nhiệm vụ dễ dàng”.

Tổng thống Trump gần đây tuyên bố "rất nhiều tiến triển" đã đạt được liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng nói rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến này vì Nga muốn "làm ăn" với Mỹ.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng vào ngày 7/11, Tổng thống Trump khẳng định “sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong tương lai không xa".

Ông Trump thừa nhận Ukraine "đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều", ngụ ý đến việc Ukraine mất đi các vùng lãnh thổ sau hơn 3 năm xung đột với Nga.

Trước đó, ông Trump từng nói rằng kịch bản chấm dứt xung đột sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Sau những cuộc trao đổi liên tiếp với các Tổng thống Nga và Ukraine gần đây, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay lập tức, ở giới tuyến hiện tại, và cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.