Ngư dân đưa tàu vào nơi tránh trú, theo dõi bão Ragasa qua điện thoại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 10h ngày 24/9, bão Ragasa (bão số 9) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông, gió mạnh nhất cấp 15 (167–183km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.

Dự báo đến 10h ngày 25/9, bão sẽ tiến vào vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng, với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh khi đổ bộ.

Trước diễn biến trên, ngay từ sáng 24/9, nhiều ngư dân ở Hải Phòng đã chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Khu neo đậu tàu thuyền tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng) được nhiều ngư dân đánh giá là khá an toàn mỗi khi có bão hoặc thời tiết xấu trên biển.

Nhóm ngư dân cùng nhau dùng bữa trưa trên con tàu đã cập bến ở phường Đồ Sơn để tránh trú bão.

Có 23 năm đi biển tại vùng biển Hải Phòng, anh Nguyễn Quế (42 tuổi, quê Nghệ An) cho rằng bão số 9 dù được dự báo giảm cấp, nhưng khi đổ bộ vào khu vực Đồ Sơn từ sáng đến trưa 25/9 vẫn còn mạnh, ở cấp 9-10.

Do lường trước sức gió lớn, từ chiều 23/9, anh cùng đồng nghiệp đã chủ động đưa tàu vào khu neo đậu để tránh trú bão.

Anh Quế cho biết, mỗi chuyến tàu ra khơi khai thác thủy hải sản thường kéo dài hơn 10 ngày. Do hoạt động ở vùng biển gần bờ nên điện thoại vẫn có sóng, anh thường xuyên theo dõi tin tức thời tiết, đặc biệt là diễn biến bão Ragasa, qua các trang báo điện tử và bản tin thời sự của VTV.

Trong trận bão Yagi năm 2024, dù đã đưa tàu vào nơi tránh trú, nhưng tàu của anh Ngô Hồ Tây (42 tuổi, quê Nghệ An) vẫn bị hư hại bởi gió mạnh, mưa lớn.

Rút kinh nghiệm, từ chiều 23/9, anh Tây đã chủ động đưa tàu vào khu neo đậu của phường Đồ Sơn (Hải Phòng) để phòng tránh bão số 9.

"Tôi theo dõi dự báo thời tiết từ 10 ngày trước nên nắm được tình hình sớm. Nhờ vậy, tôi kịp đưa tàu vào tránh trú, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ", anh Tây nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 25/9, tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng), thời tiết nắng ráo, gió nhẹ. Các ngư dân tranh thủ thu gọn ngư cụ và chuẩn bị phương án ứng phó khi bão số 9 sắp đổ bộ.

Một số chủ tàu đã hoàn thành công việc thu gọn, bảo vệ ngư cụ.

Những chiếc tàu cá neo đậu ngay ngắn ở điểm tránh trú tại phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Hàng cây ven đường được ngư dân tận dụng làm nơi chằng buộc cho tàu thuyền khỏi bị va đập khi bão đổ bộ.

Để chủ động ứng phó với bão Ragasa, Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND thành phố thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”.

Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc, cấp điện ổn định phục vụ chỉ đạo, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả nếu có, để không ảnh hưởng tới công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.