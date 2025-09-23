Bão Ragasa sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9-10?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 (bão Ragasa) vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13h ngày 24/9, bão Ragasa trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Đến 1h ngày 25/9, bão trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu.

Chiều cùng ngày (25/9) bão trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa vùng Bắc Biển Đông có gió cấp 10-14, gần tâm bão cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao hơn 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9 phía Đông vịnh Bắc Bộ (kể cả Bạch Long Vỹ) có gió cấp 6-7, giật 9.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Từ tối và đêm 24/9 vịnh Bắc Bộ gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 4-6m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có nước biển dâng cao 0,5-0,8m gây ra nguy cơ sạt lở đê, kè biển, hư hỏng khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

Đặc biệt từ sáng 25/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió cấp 6-7, sau tăng cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 6, giật 8.

Từ đêm 24 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 400mm dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng.

Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Hoàn lưu của siêu bão Ragasa rất rộng với vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100km xung quanh mắt bão.

Cục Khí tượng thủy văn dự báo, bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 24/9.

Từ sáng 24/9 khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định trưa và chiều 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định sáng 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo của hải quân Mỹ nhận định sáng và trưa 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 10, giật cấp 12.