Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động nhiều giải pháp ứng phó bão Ragasa

Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia với các địa phương để triển khai công tác ứng phó bão số 9 (Ragasa). Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Lữ đoàn 242 (Ảnh: Q.M.G.).

Tại Quảng Ninh, hơn 4.100 tàu cá và gần 500 tàu du lịch đã được di chuyển về nơi neo đậu an toàn. 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó 800 cơ sở trên biển, được gia cố và di dời lao động lên bờ. Các hồ chứa lớn hạ mực nước phòng lũ, đê điều, cây xanh, công trình cao tầng, cột viễn thông được gia cố khẩn trương.

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, kiên quyết di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động mọi phương án để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tỉnh triển khai biện pháp quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản. Tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, tuần tra hồ chứa, chuẩn bị phương án di dân khi cần thiết và hoàn thành công tác phòng, chống bão trong ngày 24/9.

Tại Hải Phòng, Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”. Thành phố chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc, cấp điện ổn định phục vụ chỉ đạo, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả nếu có để không ảnh hưởng tới công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố tăng cường tuyên truyền, đôn đốc phòng, chống bão, yêu cầu người dân không chủ quan. Lực lượng vũ trang được huy động bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp địa phương sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Thành ủy Hải Phòng cũng phân công cụ thể nhiệm vụ phòng, chống bão cho lãnh đạo cấp dưới trong thời gian diễn ra Đại hội, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan báo chí thành phố tăng cường thời lượng phát sóng, cập nhật thông tin diễn biến bão để người dân chủ động ứng phó.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động của các địa phương và yêu cầu tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, rà soát toàn bộ tàu thuyền, bảo vệ công trình hạ tầng trọng yếu, hệ thống hồ đập và cung cấp thông tin kịp thời để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.