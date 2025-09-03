Ngắm tuyến đê biển bảo vệ 2.000ha đất lấn biển ở Hải Phòng sắp hoàn thành

Những ngày này, trên công trường xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, không khí thi công rất khẩn trương. Máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực được tập trung cao độ.

Khởi công từ tháng 11/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng đặt quyết tâm đưa công trình vào vận hành cuối năm 2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng cho biết, công trình luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các ngành và doanh nghiệp. Đến nay, tổng nguồn vốn bố trí cho dự án đạt khoảng 1.850 tỷ đồng, giải ngân khoảng 1.450 tỷ đồng.

Về tiến độ, gói thầu đoạn từ K2+253 đến K10+246 và cống A1, A2 có giá trị thực hiện đạt khoảng 60% hợp đồng. Gói thầu đoạn từ K10+246 đến K15+022, cống A3 và đường công vụ đạt tương đương khoảng 51% hợp đồng. Các nhà thầu đã hoàn thành hợp long, cơ bản xong phần đắp cát nền đê, lắp đặt thiết bị cống, thi công kè, đắp đất thân đê và đường công vụ.

Hiện cả hai nhà thầu gồm Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đều tập trung cao độ, song tiến độ vẫn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong hạch toán vốn góp doanh nghiệp, ngoài ra còn ảnh hưởng bởi khan hiếm vật liệu và điều kiện thời tiết.

Dự án tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, dài 12.769m, tổng mức đầu tư 2.284 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đê sẽ bảo vệ khoảng 2.000ha đất lấn biển, tạo quỹ đất phát triển khu công nghiệp phía Nam bán đảo Đình Vũ, thu hút dự án đầu tư và tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động.

Theo quan sát, mặt đê phía trong được đổ bê tông khá rộng và kèm hệ thống thoát nước bên cạnh. Thân đê được đổ bê tông dày 50cm. Phía ngoài đê cũng được xây dựng, gia cố chắc chắn để chống sạt trượt.

Sát thân đê được đơn vị thi công ghép những trụ bê tông, phía ngoài mép nước được kè đá chống sạt trượt.

Tại hiện trường, những trụ bê tông được ghép nối phía ngoài thân đê thành lớp gia cố khá dày dặn để chống sạt trượt.

Thành bê tông chắn sóng phía ngoài đê được xây dựng hình cong, khi có sóng biển đánh vào sẽ cuộn ra phía ngoài, bảo đảm an toàn cho đê và các công trình phía trong.

Tuyến đê nhìn ra cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, được ghi nhận là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, khánh thành vào ngày 2/9/2017.

Một công trình vận hành các van cống của tuyến đê biển.

Tuyến đê chạy song song với tuyến đường bộ nội khu công nghiệp Nam Đình Vũ của Hải Phòng.

Trong đợt kiểm tra mới đây, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh tuyến đê biển Nam Đình Vũ sẽ là công trình mang dấu ấn lịch sử, không chỉ bảo đảm an toàn khu vực phía Nam bán đảo Đình Vũ mà còn mở ra không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ. Ông yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ; phối hợp với các ngành để chủ động phòng chống thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự tại công trường.

Đối với vướng mắc về nguồn vốn, lãnh đạo thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu giải pháp tối ưu, không để ảnh hưởng đến tiến độ công trình.